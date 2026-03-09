Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σήμερα το απόγευμα, συνάντηση, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις προκλήσεις που ανακύπτουν στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης και τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Μαίνεται ο πόλεμος – Μηνύματα ενότητας από Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και προς τις άλλες χώρες του Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζονται άμεσα από την κρίση, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου και παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία και ο διαρκής συντονισμός Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.