Το «υπουργείο εξωτερικών» κατηγορεί τη Λευκωσία για έντονους εξοπλιστικούς ρυθμούς δισεκατομμυρίων ευρώ και για την παραχώρηση διευκολύνσεων σε τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Γαλλία.

Μέσω γραπτής ανακοίνωσης, το «υπουργείο» καταδικάζει τις αναφορές του Προέδρου Χριστοδουλίδη, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως κατοχικής δύναμης. Αναπαράγει το πάγιο τουρκικό αφήγημα, περιγράοντας την τουρκική εισβολή του 1974 ως «ειρηνευτική επιχείρηση» που δήθεν σταμάτησε την αιματοχυσία, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του τουρκικού στρατού αποτελεί την «εγγύηση της ειρήνης και της σταθερότητας» στο νησί.

Αναφορικά με τη στάθμευση έξι τουρκικών μαχητικών F-16 και αντιαεροπορικών συστημάτων στα κατεχόμενα, η τουρκοκυπριακή πλευρά εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή της, προβάλλοντας ως δικαιολογία τις στρατιωτικές συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το «υπουργείο» υποστηρίζει, περαιτέρω, πως με πρόσχημα την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις σε βάρος του Ιράν, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε στρατιωτική βάση εξυπηρέτησης ξένων συμφερόντων. Κάτι που, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του «υπεξ», μετατρέπει την Κύπρο σε στόχο και απειλεί τις εύθραυστες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση προειδοποιεί ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε πλήρη συντονισμό με την Τουρκία, προσθέτοντας πως το τρέχον γεωπολιτικό σκηνικό αποδεικνύει, κατά την άποψή τους, ότι η επιδίωξη λύσης δύο κυρίαρχων κρατών αποτελεί την «πλέον ρεαλιστική πολιτική».

Πηγή: ΚΥΠΕ