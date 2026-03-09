Υπέρ της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας τάσσεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός, χαιρετίζοντας παράλληλα τις αναφορές στήριξης και τις ενέργειες προς την Κύπρο από την Ελλάδα και τη Γαλλία, όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωση η Πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι ο ΔΗΣΥ χαιρετίζει, μεταξύ άλλων, την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας λόγο για έμπρακτη απόδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία, όπως σημειώνει, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Προστίθεται ότι η παρουσία των δύο ηγετών, καθώς και η τριμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Πάφο, αναδεικνύουν τη σημασία της πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής που, κατά τον ΔΗΣΥ, η Κύπρος άρχισε να ακολουθεί από το 2013 και συνεχίζει μέχρι σήμερα.

Η κ. Δημητρίου αναφέρει ακόμη ότι «απαιτείται σαφές σχέδιο και για την αντιμετώπιση των έμμεσων κινδύνων από τις εξελίξεις στην περιοχή, όπως οι οικονομικές επιπτώσεις και το ενδεχόμενο νέων μεταναστευτικών ροών».

Καταληκτικά, σημειώνει ότι «η ετοιμότητα απέναντι στις προκλήσεις αποτελεί ζήτημα εθνικής ευθύνης και απαιτεί συντονισμένες και έγκαιρες ενέργειες», προσθέτοντας ότι το κόμμα είναι έτοιμο να συνδράμει εποικοδομητικά και υπεύθυνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ