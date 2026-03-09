Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικικού πλαισίου πολιτικής που να στηρίζει τόσο την προστασία των θαλασσών όσο και τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, δήλωσε ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής.

Μιλώντας σε αποστολή δημοσιογράφων από την Κύπρο στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, τη Δευτέρα, ο Κύπριος Επίτροπος επισήμανε ότι η Κυπριακή Προεδρία συμπίπτει με μια ιδιαίτερα σημαντική φάση αυτής της προσπάθειας, καθώς πολλές από τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, γεγονός που δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο και πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον κ. Καδή, το χαρτοφυλάκιο Αλιείας και Ωκεανών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τις θάλασσες, συνδέοντας την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων με τη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας και την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων.

«Η Κυπριακή Προεδρία συμπίπτει με μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τις ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν τη θάλασσα, τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Κανονισμού της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, του πλαισίου που ρυθμίζει τις αλιευτικές δραστηριότητες στην ΕΕ. Επίσης, θα ετοιμαστούν και θα παρουσιαστούν οι στρατηγικές για τις παράκτιες κοινότητες και τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Στόχος μας είναι (οι παράκτιες κοινότητες και τα νησιά της ΕΕ) να στηριχθούν ουσιαστικά ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών», επισήμανε.

Όπως ανέφερε, το 2026 είναι το έτος υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τον Ωκεανό, που αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την προστασία και αειφόρο διαχείριση του Ωκεανού.

Στο πλαίσιο αυτό θα ετοιμαστεί η νομοθετική συνιστώσα του Συμφώνου, η Δράση για τον Ωκεανό (Ocean Act), που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνοχής και της αποτελεσματικής εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον.

Επίσης, θα αναπτυχθεί το Όραμα για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια με ορίζοντα το 2040, που θα καθορίσει τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση για έναν τομέα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και ελκυστικό για τη νέα γενιά.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Συμφώνου για τον Ωκεανό θα υλοποιηθεί και η πρωτοβουλία Ocean Eye, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο μηχανισμό παρακολούθησης της κατάστασης των θαλασσών και συσσώρευσης χρήσιμης πληροφορίας για τον ωκεανό. Αναφερόμενος στη σημασία του πυλώνα της ασφάλειας στη θάλασσα, σημείωσε ότι το 74% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ μεταφέρεται διά θαλάσσης, ενώ το 99% της διηπειρωτικής διαδικτυακής σύνδεσης εξασφαλίζεται μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων.

«Η πρωτοβουλία Ocean Eye θα ενισχύσει την έρευνα και την καινοτομία, θα στηρίξει τη γαλάζια οικονομία και θα συμβάλει στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στον τομέα της παρατήρησης των ωκεανών», σημείωσε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι τον Μάιο θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό η Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας, η σημαντικότερη ετήσια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γαλάζια οικονομία. Σύμφωνα με τον Επίτροπο, η εκδήλωση θα συγκεντρώσει εκπροσώπους κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών, συμβάλλοντας σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον των ευρωπαϊκών θαλασσών.

Καταληκτικά, ο Επίτροπος ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές για τη θάλασσα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. «Η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, η βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας και η ανθεκτικότητα των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων αποτελούν σήμερα βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τον Ωκεανό αντανακλούν ακριβώς αυτή τη συνολική προσέγγιση.

Πηγή: ΚΥΠΕ