Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε αισθήματα περηφάνιας καλωσορίζοντας στην Κύπρο υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας της τόσο για την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και περηφάνιας σας καλωσορίζω στην Κύπρο, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Η παρουσία σας, πέραν του υψηλού συμβολισμού, έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο, ολόκληρη την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι την ΕΕ», ανέφερε αρχικά ο κ. Χριστοδουλίδης ευχαριστώντας για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά του για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη και το ξεκάθαρο μήνυμα ότι ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει και ασφάλεια της Ευρώπης.

Η Γαλλία απέδειξε ότι αποτελεί ισχυρό στρατηγικό εταίρο της Κύπρου, σημείωσε επίσης ο κ. Χριστοδουλίδης, υπενθυμίζοντας και τη συμφωνία των δύο χωρών.

«Σας ευχαριστώ και τους δύο για την αμέριστη στήριξή σας. Και θέλω να ευχαριστήσω την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πέδρο Σάντσεθ αλλά και τους λαούς της Ιταλίας και της Ισπανίας για τη στήριξη», είπε, λέγοντας ότι οι τέσσερις χώρες αποδεικνύουν τι θα πει αλληλεγγύη, στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα για τις δυνατότητες της Ευρώπης και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει λαμβάνοντας υπόψιν τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην αποστολή F-16 και της φρεγάτας Κίμων, σημειώνοντας ότι αντανακλά την κοινή ιστορία των δύο χωρών.

«Διανύουμε μία περίοδο ευρύτερης αστάθειας. Οι εξελίξεις μας υπενθυμίζουν πως οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή έχει ευρωπαϊκό αντίκτυπο», επισήμανε, εξηγώντας ότι επηρεάζει το συλλογικό ευρωπαϊκό μέλλον, την ασφάλεια, τη σταθερότητα της Ευρώπης.

Γι’ αυτό, είπε, η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά και πιο συνεκτικά στην περιοχή, με μία προσέγγιση που θα στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας. Η κυπριακή προεδρία έχει στόχο τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

«Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο που υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, με υπευθυνότητα ως μέρος της λύσης και όχι ως μέρος του προβλήματος. Η χώρα μας αποτελεί γέφυρα συνεργασίας», είπε.

«Εδώ και 52 χρόνια, η χώρα μας πληρώνει το αντίτιμο του πολέμου, είμαστε χώρα – θύμα παράνομης εισβολής. Γι’ αυτό και κάθε μας βήμα αποσκοπεί στην ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία».

«Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος στέλνουν μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται ενωμένη, αποφασισμένη για την ασφάλεια των κρατών- μελών της στην ευρύτερη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Σε τέτοιες στιγμές, η ενότητα δεν είναι μια αρχή, μια αξία, είναι η δύναμη της Ευρώπης», κατέληξε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

