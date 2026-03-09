Στην Κύπρο έφτασαν σήμερα ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του στενού συντονισμού για τις εξελίξεις στην περιοχή και τα αυξημένα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται.

Οι ηγέτες της Ελλάδας και της Γαλλίας πραγματοποίησαν ολιγόωρη επίσκεψη στην αεροπορική βάση Αντρέας Παπανδρέου στην Πάφο, ενώ αργότερα προέβησαν σε δηλώσεις.

Στη δική του τοποθέτηση, ο Γάλλος Πρόεδρος, ανέφερε «σήμερα το ότι βρισκόμαστε δείχνει την σημασία αυτής της εταιρικής σχέσης. Θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στην Κύπρο. Η Ευρώπη στέκεται ενωμένη».

Παράλληλα, τόνισε ότι όταν κάποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη.

«Η στάση μας θα πρέπει να παραμείνει αμυντική», ξεκαθάρισε.