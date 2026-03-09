Στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, στην Πάφο, έφθασαν το μεσημέρι της Δευτέρας οι ηγέτες της Ελλάδας και Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν. Εκεί τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Πρώτος αφίχθηκε με το αεροσκάφος του στην αεροπορική βάση ο κ. Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ακολούθως έφτασε με το δικό του αεροσκάφος ο κ. Μακρόν, ο οποίος έτυχε υποδοχής επίσης από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Οι ηγέτες της Ελλάδας και της Γαλλίας θα πραγματοποιήσουν ολιγόωρη επίσκεψη στην Πάφο, στη διάρκεια της οποίας θα προβούν μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια ανασκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων.