Ηπαρουσία των δυο ελληνικών φρεγατών στην Κύπρο, «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και των τεσσάρων F-16, έχει την έγκριση και τη σφραγίδα των ΗΠΑ, αφού, εκτός των άλλων, η κυπριακή Κυβέρνηση είχε μιλήσει μαζί τους και δη με τις Βρυξέλλες, δηλαδή με Αμερικανούς στρατιωτικούς του ΝΑΤΟ. Η απόφαση αυτή προφανώς αιφνιδίασε αρχικά την Άγκυρα, η οποία, όπως τα τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν, αποφάσισε τις τελευταίες ώρες να αντιδράσει με την αποστολή σήμερα (8 Μαρτίου) τεσσάρων F-16, που θα εδρεύουν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου.

Διαβάστε περισσότερα στη «Σημερινή» που κυκλοφορεί