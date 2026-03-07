Με την υφιστάμενη κρίση στην ευρύτερη περιοχή, δεν είναι ο ορθός χρόνος για να τεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, ζήτημα Βρετανικών Βάσεων, δήλωσε ο τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, τόνισε ότι σε αυτή την χρονική συγκυρία, οι όποιες αντιπαραθέσεις, μόνο κακό θα επέφεραν.

Ωστόσο υπέδειξε πως είναι σημαντικό για τη Λευκωσία να εξετάσει, πώς μπορούν να διαμορφωθούν ορθές διακρατικές σχέσεις με την Βρετανία, ώστε να αναλάβει τις ευθύνες της και να προστατέψει την Κυπριακή Δημοκρατία και τις Βάσεις της.

Αναφερόμενος ευρύτερα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι η Κύπρος δεν μπορεί να θεωρηθεί μέρος της κρίσης.

Παράλληλα επισήμανε την ανάγκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να ορθώσει ανάστημα και να έχει λόγο και ρόλο σε όσα τεκταίνονται.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο υποβολής αίτησης ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, είπε ότι με δεδομένο το βέτο της Τουρκίας, δεν είναι εφικτή η ένταξη στην Συμμαχία.

Ως εκ τούτου, το να συζητείται κάτι τέτοιο, δεν ωφελεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Αναστασιάδης.

