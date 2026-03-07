Η Κυπριακή Δημοκρατία «σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση», επανέλαβε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι όλες οι ενέργειες της Λευκωσίας έχουν ως μοναδικό γνώμονα «την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών», σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή. Η Κύπρος αναλαμβάνει ενεργό ρόλο ως «πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας» στην περιοχή, είπε, αναφερόμενος σε διερευνητικές επαφές από διάφορα κράτη για χρήση του νησιού ως διαμετακομιστικού σταθμού για ασφαλή απομάκρυνση ξένων υπηκόων από την περιοχή.

Στον χαιρετισμό του στην πρώτη σύνοδο του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου–Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, και αναγνώστηκε από τον Γενικό Πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πόλη Κωνσταντίνο Πολυκάρπου, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην τρέχουσα περιφερειακή κρίση και στα μέτρα που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως είπε, οι αρχές της χώρας βρίσκονται «σε αναβαθμισμένο επίπεδο ετοιμότητας» και σε συντονισμό με εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη.

Ο Πρόεδρος τόνισε τη στήριξη της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι ήταν «η πρώτη χώρα που βρέθηκε στο πλευρό της Κύπρου», έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αποστολή δύο ζευγών μαχητικών αεροσκαφών και δύο φρεγατών, όπως ανέφερε, «είναι μια ενέργεια άκρως ουσιαστική με μεγάλη συμβολική αξία».

Πρόσθεσε ότι η απόφαση της ελληνικής Κυβέρνησης λειτούργησε και ως προπομπός ώστε και άλλα ευρωπαϊκά κράτη να στηρίξουν την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία, όπως επανέλαβε, «δεν είναι ο στόχος των όποιων επιθέσεων».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι Κύπρος και Ελλάδα λειτουργούν από κοινού ως «φορείς σταθερότητας και ασφάλειας» σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Κύπρου ως ασφαλούς προορισμού, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση έχει δεχθεί διερευνητικές επαφές από διάφορα κράτη για τη χρήση της χώρας ως διαμετακομιστικού σταθμού για την ασφαλή απομάκρυνση υπηκόων τους από την περιοχή.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο ως «πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας» στην περιοχή, λειτουργώντας ως κόμβος σταθερότητας, διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και σημείο διευκόλυνσης της απομάκρυνσης αμάχων.

Σε σχέση με το Κυπριακό, επεσήμανε ότι η χώρα εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, σημειώνοντας ότι «τα ανεπούλωτα τραύματα» παραμένουν από την παράνομη κατοχή μεγάλου μέρους της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία.

Όπως τόνισε, η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ αποτέλεσε «αποτέλεσμα της σοφής στρατηγικής του διεκδικητικού ρεαλισμού» Λευκωσίας και Αθήνας, προσθέτοντας ότι η ίδια προσέγγιση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών για απελευθέρωση και επανένωση της χώρας.

Αναφερόμενος στο Ενιαίο Πολιτιστικό Δόγμα Κύπρου–Ελλάδας, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι στόχος του είναι η πιο θεσμοθετημένη και αποτελεσματική συνεργασία των πολιτιστικών και πνευματικών φορέων του απανταχού Ελληνισμού, με αξιοποίηση της πολιτιστικής διπλωματίας. Παραδέχθηκε ότι «στην Κύπρο πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα» στον τομέα αυτό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα πρωτοβουλία θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Η πρώτη σύνοδος πραγματοποιείται σε συνέχεια του ιδρυτικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Αγία Νάπα, με τη συμμετοχή 25 πολιτιστικών και πνευματικών φορέων από την Κύπρο, την Ελλάδα και κοινότητες του παγκόσμιου ελληνισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ