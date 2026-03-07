Έχουμε εισηγηθεί μόνιμη στρατιωτική παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, ανέφερε σήμερα, Σάββατο ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος προσθέτοντας πως με αυτό τον τρόπο μπορεί να αναβαθμιστεί η γεωστρατηγική σημασία του νησιού μας αλλά και η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, ο κ. Παπαδόπουλος σχολίασε τις δηλώσεις του Προέδρου του Ιράν ο οποίος ανέφερε πως τερματίζονται οι επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

Θεωρώ, είπε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ «ότι αυτή είναι μια θετική εξέλιξη. Επειδή ακριβώς είμαστε μια από τις χώρες που δέχθηκε επίθεση τις προηγούμενες μέρες, θεωρούμε ότι με την ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία που έχουμε πλέον από Ευρωπαϊκές χώρες, η Κύπρος έχει παρουσιάσει ένα μέτωπο συνεργασίας Ευρωπαϊκών χωρών που έχει ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των Κυπρίων πολιτών».

Θεωρούμε, συνέχισε πως «όσο πιο σύντομα τερματιστούν οι εχθροπραξίες τόσο πιο σύντομα θα μπορέσει να επανέλθει η κανονικότητα».

Ωστόσο, ανέφερε «από την άλλη οφείλουμε να σημειώσουμε το γεγονός ότι έχει παρουσιάσει ένα κενό αυτή η νέα κρίση, την απουσία μιας κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε εισηγηθεί ως κόμμα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μόνιμη στρατιωτική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο».

Σημείωσε ακόμα πως «βρισκόμαστε σε μια περιοχή που συνεχώς αντιμετωπίζει κρίσεις και θεωρούμε πως με αυτό τον τρόπο μπορεί να αναβαθμιστεί η γεωστρατηγική σημασία του νησιού μας αλλά και η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη περιοχή».

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα των επαναπατρισμών Κυπρίων που, λόγω του πολέμου, εγκλωβίστηκαν σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, ο Νικόλας Παπαδόπουλος είπε πως «φαίνεται ότι όλα κυλούν ομαλά όσον αφορά τον επαναπατρισμό των Κυπρίων συμπολιτών μας και ελπίζουμε όλοι σύντομα να βρίσκονται και πάλι στη χώρα τους».

Θεωρούμε, σημείωσε πως «ενόψει και των θετικών εξελίξεων που φαίνεται να έχουμε, θα τερματιστούν οι επιθέσεις του Ιράν στις γειτονικές χώρες, πάρα πολύ σύντομα θα επανέλθει η κανονικότητα και η ομαλότητα κάτι που θα αποτρέψει να έχουμε και δυσάρεστες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την οικονομία, την αύξηση του πληθωρισμού αλλά και ότι φυσικά δεν θα επηρεαστεί με κανένα τρόπο η τουριστική περίοδος στη Κύπρο».

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του στη Λαϊκή Αγορά Δερύνειας ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως «έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και προβλήματα και εισηγήσεις από παραγωγούς, φίλους που θέλουν μια βοήθεια, έτσι ώστε η παραγωγή της περιοχής να βρίσκει τους καταναλωτές σε καλές τιμές και μετά την κατασκευής της αγοράς αυτής, σε καλύτερες συνθήκες».

Πρόσθεσε ότι «η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου έχει σημαντικά προβλήματα αλλά έχει και μια σημαντική προοπτική και με την περιοδεία μας αυτή θα δούμε πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτή την προοπτική».

Ερωτηθείς για τη συνέχεια της περιοδείας του στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, όπου μεταξύ άλλων θα επισκεφθεί και τους ψαράδες στον ποταμό Λιοπετρίου, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ απάντησε πως «θα ακούσουμε και ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληφθούμε αλλά και πως μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε όλες οι παραγωγικές ομάδες της περιοχής να μπορούν να λειτουργούν πολύ καλύτερα». «Πιστεύω ότι υπάρχουν οι τρόποι να βελτιώσουμε τις συνθήκες παραγωγής, να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα όσον αφορά τις επιχειρήσεις και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να πάρουμε ολόκληρη τη περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου μπροστά» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ