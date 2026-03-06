Για τη συνεργασία της με το κίνημα Άλμα, τη στάση της απέναντι στα κόμματα, αλλά και τα ζητήματα διαφθοράς και θεσμικής κρίσης μίλησε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Με αφορμή και την Ημέρα της Γυναίκας, η κ. Χαραλαμπίδου τόνισε ότι «ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία και δίνουμε καθημερινά μάχες. Όλες οι γυναίκες, ιδιαίτερα αυτές που έχουμε και τη ψήφο εμπιστοσύνης των πολιτών». Όπως σημείωσε, «είναι απαράδεκτο το Κυπριακό Κοινοβούλιο να έχει τόσες λίγες βουλεύτριες», καλώντας τους πολίτες «να φροντίσουν το επόμενο Κοινοβούλιο να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «οι γυναίκες έχουν και περισσότερη ευαισθησία σε συγκεκριμένα ζητήματα, που κάποτε δυσκολεύονται λίγον οι συνάδελφοί μας οι άντρες να τα αντιληφθούν».

Αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το Άλμα, υπογράμμισε ότι η σχέση τους δεν είναι πρόσφατη. «Με τον κύριο Μιχαηλίδη δεν ξεκίνησαν οι σχέσεις μου χθες. Είναι μία σχέση διαχρονική, είναι μία ταύτιση απόψεων ιδιαίτερα σε θέματα πάταξης της διαφθοράς», είπε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «όταν πολεμάς με κάποιον πλάι-πλάι και κάποιες φορές του σώσεις τη ζωή του και κάποιες φορές σώσει εκείνος τη δική σου, πλέον δημιουργούνται δεσμοί που είναι κατανοητοί μόνο σε εκείνους τους δύο».

Διαβάστε επίσης: Ανακοίνωσε επίσημη συνεργασία με το Άλμα η Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Δήλωσε ότι «εμπιστεύομαι τον κύριο Μιχαηλίδη, εμπιστεύομαι την εντιμότητά του, εμπιστεύομαι τις διακηρύξεις, γιατί εγώ έχω αποδείξει και εκείνος έχει αποδείξει μέσω Ελεγκτικής Υπηρεσίας». Όπως σημείωσε, «εκείνος ως τεχνοκράτης με εξαιρετική γνώση της δημόσιας διοίκησης και εγώ ως πολιτικός με εμπειρίες, μαζί θα κάνουμε μια πολύ δυνατή ομάδα».

Η κ. Χαραλαμπίδου αναφέρθηκε και στη σχέση της με το ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ότι δεν έγινε ποτέ μέλος του κόμματος. «Το να μην γίνω μέλος του ΑΚΕΛ είναι το ΑΚΕΛ που το επέλεξε», είπε, προσθέτοντας ότι είχε ζητήσει να ενταχθεί στα πρώτα χρόνια της συνεργασίας τους, χωρίς αυτό να καταστεί εφικτό. «Αυτό την ίδια ώρα μου αφαίρεσε και το δικαίωμα να συμμετέχω στις αποφάσεις», σημείωσε.

Σε αντίθεση, όπως είπε, στο Άλμα θα έχει ενεργό συμμετοχή. «Μου έδωσαν το δικαίωμα αυτονομίας, αλλά θα συμμετέχω. Συνεπώς είναι πολύ διαφορετικό να υποστηρίζεις αποφάσεις στις οποίες συμμετείχες στη διαβούλευση και πολύ διαφορετικό απλώς να ψηφίσεις χωρίς να συμμετέχεις».

Απαντώντας σε ερώτηση για τους πολιτικούς της αντιπάλους, η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι δεν λειτουργεί με αυτή τη λογική. «Ακόμα και στη Βουλή δεν έψαχνα να βρω ποιοι είναι οι πολιτικοί αντίπαλοι. Έψαχνα να βρω ποιοι μπορεί να ενώσουν δυνάμεις για να είμαστε εποικοδομητικοί». Όπως εξήγησε, τα τελευταία χρόνια επιδιώκει διακομματικές συνεργασίες για την προώθηση σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών.

«Ψάχνω ανθρώπους οι οποίοι έχουν το ίδιο όραμα. Να αλλάξουν τα κακώς έχοντα σε αυτόν τον τόπο», είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μεταρρυθμίσεων, ενίσχυσης της λογοδοσίας και περιορισμού των ανεξέλεγκτων εξουσιών. «Αυτός ο τόπος υποφέρει. Περνούμε θεσμική κρίση», τόνισε.

Αναφερόμενη στη δική της πολιτική στάση, σημείωσε ότι λειτουργεί με βάση τη συνείδησή της, ακόμη κι αν υπάρχει πολιτικό κόστος. «Είμαι ο άνθρωπος που κάνω αυτό που προτάσσει η συνείδησή μου και σε περίπτωση που έχει πολιτικό κόστος είμαι έτοιμη να το επωμισθώ και είμαι έτοιμη να κριθώ και από τον κόσμο», είπε.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν δίνει προτεραιότητα στη δική της εκλογή. «Για μένα προτεραιότητα είναι να μπει ο κύριος Μιχαηλίδης στο κοινοβούλιο. Εάν εγώ μπω στο κοινοβούλιο ή αν δεν μπω, είναι δευτερεύων παράγοντας».

Σε ό,τι αφορά την ιδεολογική της τοποθέτηση, απέρριψε τις ταμπέλες σημειώνοντας ότι υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και όσους διεκδικούν δικαιοσύνη, αλλά χωρίς να στηρίζει άκριτα συμφέροντα ή συντεχνιακές απαιτήσεις.

Τέλος, μοιράστηκε και ένα περιστατικό από το παρελθόν που τη συνδέει με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Όπως αποκάλυψε, χρόνια πριν τον είχε πάρει με οτοστόπ χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι. «Θυμόμουν ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου είχα μαζέψει ένα φαντάρο από το δρόμο», είπε. Χρόνια αργότερα, όταν ο κ. Μιχαηλίδης εμφανίστηκε σε επιτροπή της Βουλής, της αποκάλυψε ότι ήταν εκείνος. «Κάποτε συνωμοτεί το σύμπαν», σχολίασε η ίδια.