Η πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας συνιστά βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, ανέφερε την Παρασκευή η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, σε χαιρετισμό της στο Επιστημονικό Διακρατικό Συνέδριο Ελλάδας-Κύπρου «Μαζί για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας», το οποίο διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.

«Το σχολείο είναι ο χώρος στον οποίο διαμορφώνονται οι αξίες και η προσωπικότητα των παιδιών μας. Είναι ο χώρος στον οποίο αναπτύσσονται στάσεις ζωής. Σεβασμός, υπευθυνότητα, συνέργεια, ενσυναίσθηση. Ουσιαστικά, είναι το περιβάλλον που δομείται η κοινωνική κουλτούρα του σήμερα και του αύριο», επεσήμανε η Αθηνά Μιχαηλίδου.

«Και γι’ αυτό ακριβώς το σχολείο πρέπει να είναι χώρος ασφάλειας και αξιοπρέπειας για όλους. Να παρέχει και να διαχέει εμπιστοσύνη. Να δημιουργεί τη συνείδηση της αλληλεγγύης και του αμοιβαίου σεβασμού», τόνισε, προσθέτοντας ότι «αυτό επιδιώκουμε, θέτοντας σε εφαρμογή πολιτικές που εμπλουτίζουν τη μάθηση με δεξιότητες, πέραν από τις θεματικές γνώσεις».

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, «η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας. Την έχουμε θέσει ως μία θεμελιώδη προϋπόθεση για το σύγχρονο σχολείο. Είναι μια σημαντική συνιστώσα στο σχολείο που αλλάζει. Το αποτελεσματικό και συμπεριληπτικό σχολείο. Το ανθρώπινο σχολείο, που πρέπει και μπορεί να έχει μια υγιή και αναπτυξιακή σχέση με το κοινωνικό γίγνεσθαι», πρόσθεσε.

Η Υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «Ελλάδα και Κύπρος στον τομέα της Παιδείας έχουμε δομήσει ένα ενεργό δίκτυο συνέργειας, που παράγει και υιοθετεί νέους σχεδιασμούς, δίνοντας προοπτική στο σχολείο του σήμερα και στην κοινωνία του μέλλοντος». Ανέφερε, ακόμη, ότι «είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτόν τον κοινό ορίζοντα εργασίας, στον οποίο εντάσσονται και συνεργάζονται επιστημονικές και τεχνικές ομάδες, στη βάση των σχεδίων υλοποίησης».

Η Αθηνά Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι το συνέδριο «αποτελεί απόδειξη της κοινής βούλησης και επιλογής των Κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Κύπρου, να ενώσουν δυνάμεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας».

Η πρωτοβουλία αυτή, εξήγησε, έχει προκύψει από τις αποφάσεις της 2ης και 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, όπου διαπιστώθηκε πλήρης σύγκλιση απόψεων ως προς την ανάγκη ανάπτυξης μιας κοινής και συντονισμένης στρατηγικής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας.

Τα φαινόμενα αυτά, σημείωσε, «δυστυχώς δεν αποτελούν μονοσήμαντα ή τοπικά προβλήματα. Αντίθετα, αποτελούν διαδεδομένες μορφές επιθετικής συμπεριφοράς σε διεθνές επίπεδο. Αποτελούν μια σύνθετη κοινωνική πρόκληση, που απλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και επηρεάζει βαθιά και συστημικά την ποιότητα της εκπαίδευσης αλλά και την ψυχική υγεία των παιδιών», τόνισε.

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα πολυπαραγοντικό, με επιρροές και επιδράσεις από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και προφανείς συνέπειες και εκφράσεις εντός του σχολείου», είπε η Υπουργός Παιδείας.

«Είναι πολιτικά σαφές και τεχνοκρατικά αδιαμφισβήτητο ότι η πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας συνιστά βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Εντάσσεται στους πολύ υψηλούς στόχους που έχουν τεθεί κάτω από τον Πυλώνα ‘’Άνθρωπος’’ του προγράμματος διακυβέρνησης και συνδέεται άμεσα με το όραμα και τον σχεδιασμό μας ως ΥΠΑΝ, για ένα σχολείο σύγχρονο, συμπεριληπτικό και ασφαλές», τόνισε.

«Ένα σχολείο που κάθε παιδί αισθάνεται ότι ανήκει. Ένα σχολείο που λειτουργεί σε συνθήκες σεβασμού και αλληλεγγύης, με υψηλό δείκτη κατανόησης από όλους», επεσήμανε.

«Το περιεχόμενο της πολιτικής μας εστιάζει στη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από κάθε μορφή βίας, στο οποίο όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας, θα μπορούν να ζουν, να δρουν και να αλληλοεπιδρούν με ασφάλεια, ψυχική και σωματική. Θέλουμε - και αυτό επιδιώκουμε - ένα σχολείο που έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να παράγει και να ενισχύει τη θετική συμπεριφορά και τη συνειδητή υπευθυνότητα», υπογράμμισε η Αθηνά Μιχαηλίδου.

«Έχουμε ήδη προχωρήσει σε μια σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων», ανέφερε, σημειώνοντας ότι έχει ψηφιστεί σχετική νομοθεσία, έχουν καταρτιστεί Σχολικοί Κανονισμοί, έχει εκπονηθεί Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο. Παράλληλα, είπε ότι έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στις σχολικές μονάδες για εναρμόνιση των δράσεών τους με τις συναφείς πολιτικές του Υπουργείου.

«Δίνουμε έμφαση στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών μας. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός. Είναι παιδαγωγοί, είναι καθοδηγητές, είναι πολλές φορές οι πρώτοι που εντοπίζουν και διαχειρίζονται τις δύσκολες προκλήσεις μέσα στο σχολείο», τόνισε, προσθέτοντας ότι «τους αξίζει η ευγνωμοσύνη και η εκτίμησή μας για την αφοσίωση και την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν καθημερινά».

«Η διαχείριση και η αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και εκφοβισμού στο σχολείο είναι χρέος και ευθύνη όλων μας. Είναι ένας συλλογικός στόχος», επεσήμανε η Υπουργός Παιδείας, τονίζοντας ότι «οι προκλήσεις ενώπιόν μας είναι πολλές. Είναι πολυεπίπεδες και καθημερινές».

«Η αποτελεσματική πρόληψη προϋποθέτει ολιστικές πολιτικές, διατομεακές συνεργασίες και μακροπρόθεσμη δέσμευση», υπέδειξε, προσθέτοντας ότι «το σχολείο σήμερα δεν κρίνεται μόνο από το τι διδάσκει. Κρίνεται και από το πώς διαμορφώνει τον χαρακτήρα και την κουλτούρα της κοινωνίας».

«Η πρόληψη της βίας στο σχολείο είναι μια πολιτική που ακουμπά διευρυμένα τον κοινωνικό ιστό, σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Είναι σαφώς μια επένδυση στον Άνθρωπο ως οντότητα αλλά και μια επένδυση στον κοινωνικό χαρακτήρα της χώρας», υπογράμμισε η Αθηνά Μιχαηλίδου.

«Η πολιτική βούληση είναι δεδομένη. Έχουμε σχεδιάσει ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο και το εφαρμόζουμε. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε εδραιώνοντας την συνεργασία ανάμεσα σε κράτος, σχολείο, οικογένεια και κοινωνία. Συνεχίζουμε θέτοντας τις δεξιότητες και τις αξίες ως μέρος της εκπαιδευτικής ύλης», ανέφερε, τονίζοντας ότι «αυτός είναι ο δρόμος να δώσουμε διέξοδο και προοπτική στο ασφαλές σχολείο».

«Σήμερα, η Ελλάδα και η Κύπρος ενισχύουν πολιτικά και επιστημονικά τη θωράκιση του δημόσιου σχολείου. Αυτό είναι το μήνυμα. Ότι τα παιδιά είναι ο πυρήνας της σύνθεσης πολιτικών και ιδεών. Μας κινητοποιούν και μας ενώνουν να δώσουμε αποτέλεσμα και κοινωνική αξία στις πολιτικές μας αποφάσεις. Είναι δική μας η ευθύνη να το πράξουμε με συνέπεια», επεσήμανε.

