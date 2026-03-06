Στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» μίλησαν οι δύο Κύπριοι, Δημήτρης Παναγιώτου και Δέσποινα Καρακάννα, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το πώς θα καταφέρουν να επιστρέψουν στην Κύπρο.

Αρχικά, ο Δημήτρης ανέφερε ότι «Είμαστε στη Σρι Λάνκα από τις 19 Φεβρουαρίου μέχρι το προγραμματισμένο μας ταξίδι επιστροφής την 1η Μαρτίου, το οποίο ακυρώθηκε και είμαστε εδώ ακόμη. Είμαστε εδώ για διακοπές».

Στη συνέχεια, η Δέσποινα τόνισε ότι «Λάβαμε όλα τα μέτρα τα οποία έπρεπε να λάβουμε. Γραφτήκαμε στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στείλαμε επίσης επιστολή στο Κυπριακό Προξενείο εδώ στη Σρι Λάνκα. Δεν υπάρχει Πρεσβεία, προώθησαν το μήνυμά μας στην Ινδία, αλλά δεν λάβαμε κάποια απάντηση».

Όπως ανέφερε ακόμη, «Προσπαθήσαμε να βρούμε εναλλακτική λύση, διότι είναι πολλά τα έξοδα και πολλές οι στάσεις του αεροπλάνου. Ζητήσαμε βοήθεια από ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Μας πρότεινε πτήση μέσω Ινδίας και Ιορδανίας, όμως το κόστος ήταν τεράστιο».

Πρόσθεσε επίσης ότι «Είμαστε στο “ανέμενε”. Χθες βρισκόμασταν όλη μέρα στο αεροδρόμιο, αλλά δεν καταφέραμε κάτι. Μάλλον τη Δευτέρα θα καταφέρουμε να επιστρέψουμε».

Σε ερώτηση για το αν διαθέτουν ακόμη χρήματα, ανέφεραν ότι «Προς το παρόν είμαστε εντάξει από πλευράς χρημάτων».

Καταληκτικά, ο Δημήτρης και η Αναστασία έστειλαν το δικό τους μήνυμα προς το Υπουργείο Εξωτερικών, λέγοντας: «Είμαστε κάπως απελπισμένοι. Ελπίζουμε το ΥΠΕΞ να ακούσει τα μηνύματά μας, διότι είμαστε σχεδόν μια βδομάδα εδώ χωρίς καμία ενημέρωση».

