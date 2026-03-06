Τις τελευταίες ώρες, αρκετές ευρωπαϊκές ναυτικές μονάδες έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο για να συμβάλουν στην άμυνα της Κύπρου απέναντι στην αυξανόμενη απειλή που θέτουν ιρανικά drones και πύραυλοι. Γαλλικά και ελληνικά πολεμικά πλοία επιχειρούν πλέον γύρω από το νησί στο πλαίσιο μιας αμυντικής διάταξης, ενώ η γερμανική φρεγάτα FGS Nordrhein-Westfalen παραμένει ανοιχτά του Λιβάνου στο πλαίσιο της αποστολής UNIFIL. Την ίδια στιγμή, η αμερικανική δύναμη κρούσης αεροπλανοφόρου με επίκεντρο το USS Gerald R. Ford συμμετέχει ενεργά σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν και στην άμυνα του Ισραήλ.

Ευρωπαϊκά πλοία ενισχύουν την άμυνα της Κύπρου

Σύμφωνα με το Itamilradar, μετά την κλιμάκωση των τελευταίων ημερών, αρκετά ευρωπαϊκά ναυτικά μέσα έχουν επισήμως αναλάβει να συμβάλουν στην άμυνα της Κύπρου. Μεταξύ των πλοίων που επιχειρούν αυτή τη στιγμή κοντά στο νησί βρίσκονται η γαλλική φρεγάτα FS Languedoc και τα πλοία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού HN Psara και HN Kimon.

Τα πλοία αυτά είναι εξοπλισμένα με προηγμένα ραντάρ και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ικανά να εντοπίζουν και ενδεχομένως να αναχαιτίζουν drones και πυραύλους cruise. Με την τοποθέτηση αυτών των μονάδων γύρω από την Κύπρο, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ενισχύουν την αμυντική περίμετρο του νησιού απέναντι σε πιθανές επιθέσεις ιρανικών drones.





Italy deploy a multi-domain force in the Middle East, including air-defense systems to counter drones and missiles, in coordination with Spain and France to support Cyprus.





Η Κύπρος έχει μετατραπεί σε βασικό κόμβο logistics και πλατφόρμα εκκένωσης για δυτικές χώρες που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή, γεγονός που καθιστά την προστασία της ολοένα και πιο σημαντική καθώς εξελίσσεται η περιφερειακή κρίση.

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, μαζί με τη δύναμη κρούσης που το συνοδεύει, κατευθύνεται επίσης προς το Λεβάντε, ενώ η Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει τη φρεγάτα αντιαεροπορικής άμυνας Cristóbal Colón.





La France déploie le porte-avions Charles-de-Gaulle en Méditerranée orientale

Η γερμανική φρεγάτα FGS Nordrhein-Westfalen διαδραματίζει διαφορετικό ρόλο. Το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανοιχτά των ακτών του Λιβάνου στο πλαίσιο της ναυτικής δύναμης της Ενδιάμεσης Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), υποστηρίζοντας το λιβανέζικο ναυτικό και επιτηρώντας τη θαλάσσια κυκλοφορία για την αποτροπή παράνομης μεταφοράς όπλων.

Η αμερικανική δύναμη αεροπλανοφόρου σε επιχειρήσεις μάχης

Νοτιότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, η δύναμη κρούσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με επίκεντρο το USS Gerald R. Ford συμμετέχει ενεργά στις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και στην προστασία του Ισραήλ.

Μάλιστα το άρθρο ισχυρίζεται πως τις τελευταίες ώρες, ένα από τα αμερικανικά αντιτορπιλικά (πιθανότατα το USS Oscar Austin) που επιχειρούν βόρεια του αεροπλανοφόρου φέρεται να αναχαίτισε και να κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που είχε εκτοξευθεί προς την Κύπρο, γεγονός που αναδεικνύει την αυξανόμενη αεροπορική και πυραυλική απειλή στην περιοχή. Για το περιστατικο αυτό δεν εντοπίστηκαν άλλες σχετικές αναφορές στο διαδίκτυο.

Η δύναμη κρούσης του Ford παρέχει μια ισχυρή ομπρέλα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, συνδυάζοντας αεροσκάφη που επιχειρούν από το αεροπλανοφόρο με αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με το σύστημα Aegis, ικανά να αναχαιτίζουν ακόμη και βαλλιστικούς πυραύλους.