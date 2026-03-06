Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, τοποθετήθηκε εκτενώς για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη συζήτηση για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, τη διαχείριση της κρίσης μετά το πλήγμα με drone στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι, το ζήτημα του αφθώδους πυρετού αλλά και τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Αναφερόμενη αρχικά στη συζήτηση για πιθανή ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, η κ. Δημητρίου επανέλαβε τη διαχρονική θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού υπέρ μιας τέτοιας προοπτικής, τονίζοντας ότι ο δυτικός προσανατολισμός της χώρας αποτελεί στρατηγική επιλογή. «Δεν είναι μυστικό ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός – τουλάχιστον θέση δική μας και πεποίθηση – είναι ότι αν μπορούσαμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ, αυτό θα έπρεπε να γίνει χθες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, «είναι δυτικός ο προσανατολισμός της χώρας μας» και η συμμετοχή σε μια τέτοια συμμαχία «θα ενισχύσει την ασφάλεια, το σύμπλεγμα ασφάλειας που χρειάζεται η πατρίδα μας».

Η ίδια αναγνώρισε ότι υπάρχουν σοβαρά εμπόδια, κυρίως λόγω της παρουσίας της Τουρκίας στη Συμμαχία. «Δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, νοουμένου ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ», είπε. Παρ’ όλα αυτά, υποστήριξε ότι η πολιτική σημασία μιας τέτοιας τοποθέτησης παραμένει σημαντική. «Έχει τη σημασία του πολιτικά να δηλώνεις ή να καταγράφεις την πρόθεσή σου για ένταξη», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι και στο παρελθόν η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετώπισε αντίστοιχες δυσκολίες σε άλλες διεθνείς διαδικασίες.

«Όταν θα έμπαινε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν επίσης αντιδράσεις και συμφέροντα», υπενθύμισε, προσθέτοντας ότι τελικά η χώρα κατέστη πλήρες μέλος της ΕΕ «μέσα από σωστούς πολιτικούς και διπλωματικούς χειρισμούς». Σύμφωνα με την ίδια, «οι στρατηγικοί σχεδιασμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά τα δεδομένα των δυσκολιών που υπάρχουν, δεν μπορεί να σταματήσουν. Πρέπει να είναι εκεί και να παλεύουμε για αυτούς».

Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει την κρίση που προκλήθηκε μετά το πλήγμα με drone στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι. Η πρόεδρος της Βουλής κάλεσε σε ψυχραιμία, σημειώνοντας ότι η κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί με νηφαλιότητα. «Χρειάζεται ψυχραιμία από όλους, χωρίς να παραγνωρίζουμε τους κινδύνους από τη μια και ούτε να μεγαλοποιούμε τα πράγματα από την άλλη», ανέφερε. Τόνισε επίσης ότι «η Κύπρος δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση», αλλά καλείται να διαχειριστεί μια σοβαρή πρόκληση ασφάλειας.

Όπως είπε, η χώρα πρέπει να ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση και να διασφαλίσει την προστασία των πολιτών της. «Έχει να αντιμετωπίσει αυτό το χτύπημα στις βρετανικές βάσεις, έχει ακριβώς να ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση και να παρέχει την ασφάλεια που επιβάλλεται στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημείωσε. Σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη που παρείχαν η Ελλάδα και άλλες χώρες. Όπως είπε, η παρουσία ελληνικών δυνάμεων και η ανταπόκριση συμμάχων κρατών αποτελεί αποτέλεσμα μιας πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. «Τονίσαμε ξανά και ξανά τη σημασία του να έχουμε εδώ, βεβαίως πρωτίστως τη βοήθεια της Ελλάδας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η ανταπόκριση αυτή «είναι αποτέλεσμα όχι απλά μιας σχέσης που χτίστηκε σε μια μέρα».

Κατά την ίδια, η σημερινή κατάσταση αποδεικνύει την αξία της στρατηγικής που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. «Αυτή η πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική, ότι η χώρα μας δεν πατά πλέον σε δύο βάρκες, ότι δεν υπάρχει ουδετερότητα και ότι είναι σαφής ο προσανατολισμός μας, είναι που μας επιτρέπει σήμερα να απευθυνόμαστε στους συμμάχους μας», ανέφερε. Μάλιστα διερωτήθηκε «πού θα βρισκόταν η Κύπρος σήμερα και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή αν δεν υπήρχαν αυτά τα δεδομένα».

Η κ. Δημητρίου σημείωσε επίσης ότι θα επιθυμούσε μια πιο συντονισμένη αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και αναγνώρισε τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο ευρωπαϊκών αποφάσεων. «Θα θέλαμε από την αρχή μια πιο ισχυρή αντίδραση, συντεταγμένη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι η παρουσία χωρών όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία στην περιοχή συνδέεται με την ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κύπρου.

Απαντώντας σε επικρίσεις που διατυπώθηκαν για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξέφρασε έντονη διαφωνία. «Βλέπω κάποιες δηλώσεις για τις οποίες πραγματικά ντρέπομαι», είπε, σημειώνοντας ότι ορισμένες από αυτές προέρχονται «κυρίως από τον χώρο της αριστεράς». Όπως ανέφερε, «υπάρχει οποιοσδήποτε πολίτης που δεν νιώθει πιο ασφαλής με την ελληνική παρουσία εδώ στην Κύπρο;».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η κρίση στην περιοχή απαιτεί ενότητα και κοινό μέτωπο. «Όταν καίγεται η περιοχή σου, δεν μπορείς να βλέπεις τα δικά σου πολιτικά ή άλλα συμφέροντα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αυτό που περιμένει ο κόσμος είναι να είμαστε όλοι μια γροθιά».

Στο εσωτερικό μέτωπο, η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε και στις ελλείψεις που υπάρχουν σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, όπως τα καταφύγια και το σύστημα προειδοποίησης πολιτών. «Ό,τι και να συζητάμε, ένα είναι το δεδομένο: δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι», είπε για τις σχετικές υποδομές, σημειώνοντας ότι το κράτος οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. «Ένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να προχωρήσει και να τα κάνει», τόνισε.

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε και για τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού. Όπως είπε, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους κτηνοτρόφους συγκεκριμένων περιοχών, αλλά μπορεί να επηρεάσει ευρύτερα την οικονομία και τις εμπορικές συναλλαγές της χώρας. «Δεν αφορά μόνο τις κτηνοτροφικές μονάδες μιας περιοχής. Είναι ο κίνδυνος να επηρεάσει ολόκληρη την Κύπρο και κατ’ επέκταση την οικονομία μας», σημείωσε.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υποστήριξε ότι εδώ και καιρό υπήρχαν προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο εμφάνισης της νόσου, ωστόσο δεν υπήρξε ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης. «Δεν είχαμε ένα ενιαίο πλάνο πρόληψης και διαχείρισης πριν καν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα», είπε. Παράλληλα ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνει από τους κτηνοτρόφους, «δεν υπάρχει ακόμη η ενημέρωση που θα έπρεπε να υπάρχει».

Η ίδια ζήτησε άμεση λήψη μέτρων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εμβολιασμό. «Θα πρέπει να γίνει άμεσα, αμεσότατα, χθες εμβολιασμός», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στόχος πρέπει να είναι αφενός να περιοριστεί ο ιός και αφετέρου να προστατευθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ζωικού κεφαλαίου. Ταυτόχρονα έθεσε ερωτήματα για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων σχετικά με τη θανάτωση ζώων, ιδίως σε περιπτώσεις όπου έχουν αναπτύξει αντισώματα μετά τον εμβολιασμό.

«Δεν είμαι ειδικός, αλλά μεταφέρω τις ανησυχίες αυτών των ανθρώπων», είπε, προσθέτοντας ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως η διαχείριση της κρίσης δεν θα οδηγήσει σε κατάρρευση της κτηνοτροφίας ούτε θα επηρεάσει προϊόντα όπως το χαλούμι και τις εξαγωγές της χώρας.

Σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές, η κ. Δημητρίου υποστήριξε ότι το βασικό διακύβευμα δεν είναι η αντιπαράθεση μεταξύ κομμάτων, αλλά η ικανότητα διαχείρισης των κρίσεων που αντιμετωπίζει η χώρα. «Η έγνοια μας δεν είναι ούτε το ΕΛΑΜ ούτε οτιδήποτε άλλο. Η έγνοια μας είναι πώς με υπευθυνότητα και σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις», ανέφερε.

Όπως είπε, οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν ποιοι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την ευθύνη. «Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές οι πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι με την ψήφο τους θα επιλέξουν ποια άτομα μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις», σημείωσε.

Η ίδια υπερασπίστηκε τον ρόλο του Δημοκρατικού Συναγερμού στην πορεία της χώρας. «Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ένα πολιτικό κόμμα που ξέρει πού βρίσκεται. Έχει θέσεις, διαχειρίστηκε κρίσεις και βγήκε μπροστά χωρίς ποτέ να κρυφτεί», ανέφερε, τονίζοντας ότι η παράταξη συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην οικονομική πορεία της χώρας όσο και στην εξωτερική πολιτική.

Παράλληλα αναγνώρισε ότι υπάρχει απογοήτευση στην κοινωνία. «Ο κόσμος είναι απογοητευμένος και αυτό είναι φυσιολογικό σε μια περίοδο κρίσης», είπε, σημειώνοντας ότι ο ΔΗΣΥ παραδοσιακά παρουσιάζει καθυστερημένη συσπείρωση στην προεκλογική περίοδο. Εξέφρασε πάντως την πεποίθηση ότι οι πολίτες θα στηρίξουν τελικά την προσπάθεια του κόμματος.

Την ίδια ώρα, απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερη υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο. «Είναι καλύτερα να μιλάμε λιγότερο και να παρακολουθούμε με περισσότερη μελέτη όλα αυτά που γίνονται», ανέφερε. Όπως είπε, σε μια περίοδο έντασης στην περιοχή, οι δημόσιες τοποθετήσεις πρέπει να γίνονται με πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο και με σεβασμό, καθώς «αυτό είναι που θέλουν να δουν οι πολίτες».

Τι ισχύει με το όλογραμμα του Κληρίδη

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κλήθηκε να σχολιάσει και τη συζήτηση που προκλήθηκε μετά την παρουσίαση στο παγκύπριο συνέδριο του κόμματος ενός ολογράμματος με λόγια του ιδρυτή της παράταξης, Γλαύκου Κληρίδη.

Απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν, η Αννίτα Δημητρίου διευκρίνισε ότι δεν έγινε χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αξιοποιήθηκε οπτικοακουστικό υλικό με αυθεντικές δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας. «Διαβάζω ότι χρησιμοποιήθηκε AI. AI δεν χρησιμοποιήθηκε. Τα λόγια του Γλαύκου Κληρίδη ήταν ακριβώς όπως τα είπε. Απλά μπήκε ολόγραμμα, τίποτα άλλο», ανέφερε.

Η ίδια σημείωσε ότι όσοι σχολιάζουν την πρωτοβουλία θα έπρεπε πρώτα να ενημερωθούν για το τι ακριβώς παρουσιάστηκε. «Το ελάχιστο που αναμένεις από κάποιον που το σχολιάζει – και δικαίωμά του να το σχολιάζει – είναι είτε να έρθει να το παρακολουθήσει είτε να μπει στον κόπο να ψάξει τι ακριβώς ήταν», είπε.

Υπογράμμισε παράλληλα ότι θα ήταν αδιανόητο για τον Δημοκρατικό Συναγερμό να πραγματοποιήσει παγκύπριο συνέδριο χωρίς αναφορά στον ιδρυτή του κόμματος. «Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε παγκύπριο συνέδριο και να μην αναφερθούμε στον ιδρυτή της παράταξής μας; Αυτό είναι το κόμμα του Γλαύκου Κληρίδη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η πολιτική παρακαταθήκη του πρώην Προέδρου αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για την παράταξη. «Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, δεν μπορούμε ποτέ να το ξεχνάμε ή να το παραγνωρίζουμε. Είναι ακριβώς η πολιτική παρακαταθήκη αυτού του σπουδαίου πολιτικού που πρέπει να λειτουργεί ως φάρος και πυξίδα για όλους μας», ανέφερε.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επεσήμανε ακόμη ότι η πολιτική σκέψη και ο λόγος του Γλαύκου Κληρίδη παραμένουν επίκαιρα, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία. «Αυτός ο άνθρωπος, με το ήθος και την πολιτική του οξυδέρκεια, είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ επίκαιρος και αναγκαίος», σημείωσε.

Τέλος, χαρακτήρισε το παγκύπριο συνέδριο του Δημοκρατικού Συναγερμού ως ένδειξη ενότητας και ετοιμότητας της παράταξης για την επόμενη περίοδο. «Το συνέδριο έδειξε ότι εδώ είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός: δυνατός, ενωμένος και έτοιμος να καταθέσει με τις πολιτικές του παρεμβάσεις την εισήγησή του για την επόμενη μέρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «ένα μέλλον όπου θα πηγαίνουμε μπροστά, με αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες και κυρίως για την πατρίδα μας».

