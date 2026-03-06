Το ΡΙΚ παρουσίασε την τρίτη έρευνα πολιτικής κουλτούρας και εκλογικής συμπεριφοράς ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Στην αδιευκρίνιστη πρόθεση ψήφου ο ΔΗΣΥ εξασφαλίζει ποσοστό 18%, ενώ ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 17,5%.

Το ΕΛΑΜ εξασφαλίζει 12%, το Άλμα 8,5%, η Άμεση Δημοκρατία 7% και το ΔΗΚΟ 6,5%.

Ακολουθούν το Volt με 3%, η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων εξασφαλίζουν από 2,5% και η ΔΗΠΑ με 1%.

Το Κόμμα για τα Ζώα και το Κίνημα Κυνηγών εξασφαλίζουν από 0,5%.

Ποσοστό 7% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα ψηφίσει.

Η έρευνα καταγράφει σχεδόν καθολική πρόθεση συμμετοχής στις εκλογές με ποσοστό 86%.

Ποσοστό 35% αναφέρει ότι θα λάβει οριστική απόφαση για το τι θα ψηφίσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, τάση που υποδηλώνει ψηλή εκλογική ρευστότητα.

Από την έρευνα προκύπτει ότι το 47% του εκλογικού σώματος θεωρεί ότι το κράτος στην Κύπρο λειτουργεί χειρότερα από την προηγούμενη 5ετία.

Επίσης 35% των πολιτών δεν εμπιστεύεται κανένα θεσμό.

Τα πολιτικά κόμματα και η Βουλή καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών, με 11% και 16% αντίστοιχα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι απαντήσεις που δόθηκαν για τους θεσμούς και τις ομάδες με τη μεγαλύτερη δύναμη στην Κύπρο.

Ποσοστό 29% εκτιμά ότι τη μεγαλύτερη δύναμη έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ ακολουθεί με ποσοστό 14% το οργανωμένο έγκλημα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την MRC Cypronetwork από τις 11 έως τις 27 Φεβρουαρίου με δείγμα 1.417 άτομα. Διεξήχθη σε παγκύπρια βάση με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και κάλυψε τον γενικό πληθυσμό άνω των 18 ετών με δικαίωμα ψήφου.

