Ο βαθμός ασφαλείας έχει αυξηθεί στο μέγιστο βαθμό «και πιστεύουμε ότι πρέπει η ομαλότητα επιτέλους να έρθει και να συνεχίσει ο κόσμος να ζει στην καθημερινότητα ομαλά και χωρίς προβλήματα», δήλωσε την Πέμπτη στην Κοινότητα Ακρωτηρίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής.

Ο Υπουργός είχε το απόγευμα συνάντηση στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ακρωτηρίου με τον Δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, τον Αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου, Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Έπαρχο των Βρετανικών Βάσεων, Γιώργο Κιτέως, και τη Βοηθό Αστυνομική Διευθύντρια στην Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, Μελίνα Παπαγρηγορίου.

Ερωτηθείς για πιο λόγο πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στην Κοινότητα Ακρωτηρίου, ο κ. Φυτιρής είπε ότι ήταν μια προγραμματισμένη επίσκεψη στην Επαρχία Λεμεσού, αλλά και σκόπιμο να έρθει στο Ακρωτήρι, το οποίο είναι μια Κοινότητα κάτω από την Κυπριακή Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν είναι στα όρια των Βρετανικών Βάσεων.

«Είχαμε μια συνάντηση με το Δήμαρχο και ως Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουμε όλη τη διάθεση αλλά και τη θέληση σε ό,τι χρειαστεί ο Δήμαρχος από πλευρά και η Κοινότητα και ο Δήμος Κουρίου γενικότερα σε θέματα ασφάλειας και συνδρομής της Αστυνομίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία προφανώς και με τις Βρετανικές Βάσεις, είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε, ώστε να επανέλθει η ομαλότητα στον Δήμο Κουρίου που είναι δίπλα από το Αεροδρόμιο Ακρωτηρίου, αλλά και στην Κυπριακή Δημοκρατία γενικότερα», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν του έχει ζητηθεί κάτι συγκεκριμένο και τι είναι αυτό που ανησυχεί τις τοπικές αρχές, ο κ. Φυτιρής είπε ότι προφανώς η τοπική αρχή ανησυχεί το ότι το Ακρωτήρι βρίσκεται δίπλα από το Αεροδρόμιο Ακρωτηρίου των Βρετανικών Βάσεων και ο κόσμος νιώθει την ανασφάλεια. «Αλλά πιστεύω ότι ο καλύτερος σύμμαχος σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η ψυχραιμία και η προετοιμασία, η αντιμετώπιση του όποιου κινδύνου και με πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο βαθμός ασφαλείας έχει αυξηθεί στο μέγιστο βαθμό», είπε προσθέτοντας πως «πιστεύουμε ότι πρέπει η ομαλότητα επιτέλους να έρθει και να συνεχίσει ο κόσμος να ζει στην καθημερινότητα ομαλά και χωρίς προβλήματα».

Απαντώντας σε ερώτηση πότε θα επιστρέψει ο κόσμος στα σπίτια του, ο κ. Φυτιρής είπε ότι αυτό θα είναι θέμα και του Δημάρχου και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αναφορικά με το ότι υπάρχει μια ανησυχία σχετικά με τις σειρήνες, ο κ. Φυτιρής είπε ότι το θέμα χειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών και εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι σε καλό δρόμο ώστε να καταλήξει πολύ σύντομα σε ένα σύστημα που να είναι έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης του κόσμου, ώστε να διατηρείται η ηρεμία και η ψυχραιμία σε όλους τους πολίτες.

Ερωτηθείς σχετικά με τη συνεργασία με ΒΒ, είπε ότι «πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία, όπως σας είπα με πρωτοβουλία του Προέδρου έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα ασφάλειας πλέον, που είναι πολύ ψηλός βαθμός ασφάλειας, ώστε να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που προέρχεται είτε από drone είτε από πυραύλους».

Ερωτηθείς αν θα κινηθούν και περιπολικά της Αστυνομίας εντός των Βρετανικών Βάσεων, ο κ. Φυτιρής είπε ότι συνεργασία με τις Βρετανικές Βάσεις υπάρχει πάντα και η Λιμενική Αστυνομία, αλλά και η Αστυνομία γενικότερα και η Πυροσβεστική, θα είναι στη διάθεση οποιασδήποτε κατάστασης, ώστε να υπάρχει η ομαλότητα όχι μόνο στην Κοινότητα Ακρωτηρίου, αλλά σε όλη την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε ερώτηση ότι μετά τα μηνύματα που λαμβάνουν οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο απειλής, φαίνεται να προβαίνει σε δήλωση και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για καθησυχασμό, ο κ. Φυτιρής είπε ότι «πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικά και αντικειμενικά αυτά τα οποία ανακοινώνονται και όπως σας είπα το Υπουργείο Εσωτερικών που είχε την ευθύνη, οργανώνει ένα σύστημα το οποίο θα είναι πολύ σύντομα πολύ αποτελεσματικό, αλλά το σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία, να επανέλθει στην ομαλότητα η καθημερινότητα των πολιτών και ο βαθμός ασφαλείας έχει αυξηθεί πάρα πολύ με τις πρωτοβουλίες που πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Κληθείς να σχολιάσει ότι μέσα σε 12 ώρες ήχησε 2 φορές ο συναγερμός στις Βρετανικές Βάσεις και αν ως Κυβέρνηση έχουν ενημέρωση για το πότε ηχεί αυτός ο συναγερμός, ο κ. Φυτιρής είπε: «Πλήρη ενημέρωση, αλλά καλύτερα θα τα δει και το Υπουργείο Εσωτερικών που στέλνει τα μηνύματα, αλλά υπάρχει πλήρης ενημέρωση και αντικειμενική κρίση το πώς θα χειριστούμε τα πράγματα».

«Οι ψευδείς συναγερμοί υπάρχουν, αλλά πρέπει να εξετάζονται. Έτσι πρέπει να εξετάζει κάθε πληροφορία και κάθε, ας το πούμε, στόχο ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι απειλή, για αυτό ο βαθμός ασφαλείας έχει αυξηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό από το false alarm, όπως λέμε, μέχρι και τον πραγματικό», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σε ποιο επίπεδο συναγερμού είμαστε αυτή τη στιγμή για κάλυψη και πιθανών στόχων, ο κ. Φυτιρής είπε ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο βαθμός ασφαλείας έχει αυξηθεί πάρα πολύ και πρέπει πλέον να έρθουμε στην ομαλότητα και να συνεχιστεί η καθημερινότητα για να μην έχουμε επιπτώσεις σε όλους τους άλλους τομείς και της οικονομίας, αλλά και άλλους τομείς.

Εξάλλου, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και ερωτηθείς για τη συνάντηση με τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας, Τζον Χίλι, ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, είπε ότι κατά τη συνάντηση τέθηκε, μεταξύ άλλων, το θέμα της ίσης αντιμετώπισης των πολιτών της περιοχής, όπως ακριβώς γίνεται και για τους Άγγλους πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται εντός των περιφραγμένων χώρων.

«Αυτό που μας έχει ειπωθεί είναι ότι όλα τα ζητήματα θα εξεταστούν από το Υπουργείο Άμυνας και από τον ίδιο προσωπικά. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή Άγγλων υπηκόων, γιατί είχαμε ζητήσει να μας ενημερώσουν πότε ουσιαστικά αυτοί θα επιστρέψουν τους πολίτες τους εντός του περιφραγμένου χώρου, μας έχουν ενημερώσει ότι αυτοί θα επιστρέψουν τη Δευτέρα και ενδεχομένως τα σχολεία θα ανοίξουν τη Δευτέρα εντός του περιφραγμένου χώρου». Ενημέρωσαν, είπε, σχετικά και το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί ήταν μια παράκληση των Βρετανικών αρχών να ενημερώσουν το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε να υπάρχει μία ταύτιση στα μέτρα. «Αναμένουμε οδηγίες και από τη δική μας πλευρά. Ως εκ τούτου, πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ενισχύσουμε τα κενά που υπήρχαν έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες την σιγουριά και την ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της περιοχής, ο κ. Γεωργίου είπε ότι αυτό που τους ξεκαθαρίστηκε είναι ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Βάσεων σήμερα είναι τέτοια που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και της περιοχής, αλλά και ευρύτερα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Ήρθε κάποιος εξοπλισμός περαιτέρω για να ενισχύσει τα ήδη υφιστάμενα συστήματα που υπάρχουν, αλλά έρχεται και ακόμη περισσότερος εξοπλισμός τις επόμενες μέρες. Ως εκ τούτου, η διαβεβαίωση που υπάρχει από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου είναι ότι οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ότι σύντομα πρέπει να επέλθει η ομαλότητα, γιατί το επίπεδο ασφάλειας είναι τέτοιο που χαρακτηριστικά, όπως ειπώθηκε, ενδεχομένως να είναι και ο πιο ασφαλισμένος χώρος στον πλανήτη με τα μέτρα που υπάρχουν γύρω και τα όσα έχουν στηθεί γύρω από την περιοχή», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα μηνύματα για έναρξη συναγερμού όταν υπάρχει κάποια υποψία απειλής, ο κ. Γεωργίου είπε ότι «θεωρούμε την άμεση ενημέρωση των πολιτών, υποχρέωση των τοπικών αρχών αλλά και της εκάστοτε Κυβέρνησης».

«Στην περίπτωση εδώ είχα υποσχεθεί ότι όταν και εφόσον υπάρχει ένας συναγερμός θα ενημερώνουμε ταυτόχρονα και τους πολίτες, γιατί αντιλαμβάνεστε αν ηχούν οι σειρήνες, εμείς δε στείλουμε κάποιο μήνυμα, θα ξεκινήσει να υπάρχει μία αβεβαιότητα κι ένας πανικός. Ως εκ τούτου ναι, θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους πολίτες», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κ. Γεωργίου, είχε πει προηγουμένως και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι ο βαθμός ετοιμότητας είναι τέτοιος που οποιοδήποτε αντικείμενο εντοπίζεται χιλιόμετρα μακριά.

«Επομένως, ναι είναι καλύτερα να ενημερωθεί ο κόσμος ότι υπάρχει ενδεχομένως κάτι ύποπτο στην περιοχή και αν δεν είναι τίποτε κλείνει ο συναγερμός και συνεχίζουμε κανονικά. Το παράδειγμα το ψεσινό ήταν ουσιαστικά ένα δεκαπεντάλεπτο, εικοσάλεπτο με τις σειρήνες, αξιολογήθηκε η κατάσταση, έκλεισε», επεσήμανε. «Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να έχουμε μια ψυχραιμία, μια ηρεμία, να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνονται από τις αρμόδιες αρχές και από κει και πέρα θεωρώ ότι σιγά -σιγά πρέπει να επιστρέφουμε πίσω στην κανονικότητα», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ