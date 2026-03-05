Την πρόοδο των εργασιών στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Μεταναστών στις Λίμνες, καθώς και στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στη Μενόγεια, επιθεώρησε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Κώστας Φυτιρής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, κατά την επίσκεψη ο κ. Φυτιρής ενημερώθηκε από τους αρμόδιους λειτουργούς για την πορεία υλοποίησης των έργων και τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης. Με την ολοκλήρωση του νέου Κέντρου στις Λίμνες, οι κρατούμενοι που σήμερα φιλοξενούνται στη Μενόγεια θα μεταφερθούν στις νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αναφέρεται.

Οι εγκαταστάσεις της Μενόγειας προγραμματίζεται να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία χώρου κράτησης ανηλίκων, με ειδικά διαμορφωμένες υποδομές για τη λειτουργία κρατητηρίων και φυλακών ανηλίκων. Παράλληλα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξετάζει και εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης των εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για ενίσχυση των σωφρονιστικών υποδομών και αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών, σημειώνεται.

Η αναβάθμιση των υποδομών του σωφρονιστικού συστήματος αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πολιτείας, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα που υπηρετεί την ασφάλεια, τη νομιμότητα και τον σεβασμό των δικαιωμάτων, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ