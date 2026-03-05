Ατυχείς και άκαιρες χαρακτηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ τις δηλώσεις κύκλων στην Ελλάδα, τους οποίους ωστόσο δεν κατονομάζει, σχετικά με την αποστολή συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο και σχετικά με την αποστολή ενισχύσεων στην Κύπρο. Κατηγορεί τους ίδιους κύκλους ότι επιχειρούν να δηλητηριάσουν τις διμερείς σχέσεις της Τουρκίας με τη σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, και ότι επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός.

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, αναφέρει ότι θεωρούν «τις πρόσφατες δηλώσεις που αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες».

Υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία τέθηκαν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947».

Ο Κετσελί προσθέτει ότι «δεδομένου αυτού, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός».

Χωρίς να τους κατονομάζει αναφέρει ότι «οποιοδήποτε βήμα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο».

Μιλώντας γιατην Κύπρο, προσθέτει ότι «ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιδίωκε να εξοντώσει τους Τουρκοκύπριους που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού της Κύπρου, τώρα ισχυρίζεται ότι τους προστατεύει». Αναφερόμενος στο ψευδοκράτος λέει ότι «οι Τουρκοκύπριοι και η τδβκ, με την υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο».

«Οι εξελίξεις στην περιοχή μας καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σημασία μιας ειλικρινούς δέσμευσης για ειρήνη και σταθερότητα. Δράττουμε της ευκαιρίας να υπενθυμίσουμε σε εκείνους τους κύκλους που έχουν συνηθίσει να διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εναντίον της χώρας μας για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα και τους καλούμε να επιδείξουν κοινή λογική», αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ