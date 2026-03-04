Ειδική αναφορά στην Κύπρο θα συμπεριλάβει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), σε ανακοίνωσή της για τις εξελίξεις στο Ιράν, "ώστε να καταστεί σαφές ότι η ασφάλεια της χώρας μας και κατ’ επέκταση η ασφάλεια των πολιτών της, απαιτεί ανάληψη ευθύνης από ευρωπαϊκά κράτη, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται αποφάσεις και γίνονται ενέργειες που μπορούν να δημιουργήσουν άμεσους κινδύνους στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου".

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, αυτό επετεύχθη, κατόπιν αιτήματος που έθεσε η βουλευτής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αντιπρόεδρος της συνέλευσης, κατά τη διάρκεια συνεδρίας στις 3 Μαρτίου, του προεδρείου, με θέμα τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η κ. Χαραλαμπίδου, αναφερόμενη στο πρόσφατο πλήγμα στις Βρετανικές Βάσεις από μη επανδρωμένο όχημα, χαρακτήρισε "ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι η Κύπρος βρίσκεται εκτεθειμένη σε κινδύνους που απορρέουν από τις εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν, για τις οποίες δεν έχει ούτε ευθύνη ούτε έλεγχο".

Είπε ότι "είναι θλιβερό πως, παρά την επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι Βρετανικές Βάσεις δεν θα χρησιμοποιούνταν για επιθετικές ή άλλες ενέργειες και ενώ είχαν ληφθεί σχετικές διαβεβαιώσεις, ακολούθησε διάγγελμα του Κιρ Στάρμερ στη διάρκεια του οποίου, γινόταν αναφορά για χρήση των βάσεων, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις".

Επιπλέον, η κ. Χαραλαμπίδου, "ανέφερε ότι η κυπριακή Κυβέρνηση αλλά και οι πολίτες δεν έτυχαν έγκαιρης και επαρκούς ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές των Βρετανικών Βάσεων για τον κίνδυνο επίθεσης, με αποτέλεσμα να παραμείνουν εκτεθειμένοι".

Τέλος, για τις εκκλήσεις του ΓΓ του ΟΗΕ για αποκλιμάκωση, η Κύπρια βουλευτής είπε ότι "λόγω της υπονόμευσης του ρόλου του ΟΗΕ από ισχυρά κράτη, o οργανισμός αποδυναμώνεται, γεγονός που εγείρει εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο η διεθνής κοινότητα διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία για να περιορίσει μια κρίση".

Πηγή: ΚΥΠΕ