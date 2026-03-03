Τις θέσεις και τις προτεραιότητές της ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2026, καθώς και τις τοποθετήσεις της για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, παρουσιάζει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε δημοσιογραφική διάσκεψη.

Σας προσκαλούμε σε δημοσιογραφική διάσκεψη τύπου, με θέμα τρέχουσες εξελίξεις και τις Βουλευτικές Εκλογές την Πέμπτη 05/03/2026 στις 11π.μ. στο ξενοδοχείο Hilton, αίθουσα Διόνυσος, στην Έγκωμη.