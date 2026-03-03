Η Ελλάδα διατηρεί άσβεστη τη μνήμη των αγώνων και των θυσιών των αδελφών μας στην Κύπρο, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στην θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου.

Σε ανάρτησή του στο 'Χ', ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι "τιμάμε τη μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου, 69 χρόνια μετά την ηρωική του θυσία. Ο «Σταυραετός του Μαχαιρά», ανιδιοτελής πατριώτης, επέλεξε με επίγνωση και αυταπάρνηση να βαδίσει τον δρόμο της υπέρτατης θυσίας και να γίνει σύμβολο του αγώνα για ελευθερία του Κυπριακού Ελληνισμού".

"Η Ελλάδα διατηρεί άσβεστη τη μνήμη των αγώνων και των θυσιών των αδελφών μας στην Κύπρο", κατέληξε.