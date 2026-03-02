Σχεδόν κλειδωμένη θεωρείται η συνεργασία του Κινήματος Άλμα με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επικεφαλής του κόμματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο. Όπως ξεκαθάρισε, απομένουν διαδικαστικά ζητήματα, ωστόσο σε πολιτικό επίπεδο «θεωρήστε ότι πρακτικά τα έχουμε βρει».

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι η ίδια η κ. Χαραλαμπίδου έχει εκφράσει πρόθεση συμπορεύσης με το Άλμα, καταθέτοντας παράλληλα επιφυλάξεις που αφορούν συγκεκριμένες πρόνοιες του καταστατικού. Πρόκειται κυρίως για τη ρύθμιση που επιβάλλει στους υποψηφίους είτε να είναι ήδη μέλη του κόμματος είτε να δεσμεύονται ότι θα εγγραφούν ως μέλη αμέσως μετά την εκλογή τους. «Μας έχει πει πώς θα ήθελε η ίδια να είναι. Είναι θέμα δικό μας να κάνουμε τις αναγκαίες προσαρμογές», σημείωσε.

Απαντώντας στις αιχμές ότι η διαδικασία προχωρεί αργά, ο επικεφαλής του Άλματος τόνισε πως δεν υπάρχει πρόθεση υπεκφυγής. «Δεν θέλω να νιώθετε ότι σας κοροϊδεύουμε. Έχουν μείνει κάποια διαδικαστικά θέματα», ανέφερε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν εντός της εβδομάδας από τη Γραμματεία του κινήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ότι οι ενδεχόμενες αλλαγές στο καταστατικό δεν γίνονται για ένα και μόνο πρόσωπο. Όπως εξήγησε, ήδη έχει τροποποιηθεί πρόνοια που αρχικά απαιτούσε από τους υποψηφίους να είναι μέλη πριν από την κάθοδό τους, ώστε πλέον να προβλέπεται δυνατότητα εγγραφής μετά την εκλογή. «Δεν είναι μόνο για την Ειρήνη που γίνονται αυτές οι αλλαγές», είπε, ζητώντας την κατανόηση των πολιτών.

Διευκρίνισε πάντως ότι σε περίπτωση που κάποιος εκλεγεί χωρίς να είναι μέλος, δεν θα μπορεί να συμμετέχει στα κομματικά όργανα, αν και θα μετέχει κανονικά στην κοινοβουλευτική ομάδα. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια ότι υπήρξε προγενέστερη συμφωνία που απλώς ανακοινώνεται τώρα. «Οι ισχυρισμοί ότι τα είχαμε βρει πριν από μήνες είναι παραμύθια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μέχρι πρόσφατα το ενδεχόμενο συνεργασίας δεν θεωρείτο δεδομένο.

Ο κ. Μιχαηλίδης παρουσίασε τις αλλαγές ως ένδειξη πολιτικής ωριμότητας και όχι υπαναχώρησης. «Είμαστε ένα νέο κόμμα. Το καταστατικό μας έχει αποδειχθεί πολύ καλό, αλλά στην πράξη βλέπουμε ζητήματα που χρειάζονται προσαρμογή. Το παίρνω ως θετικό ότι είμαστε προσαρμοστικοί», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας πως το Άλμα δεν πρόκειται να θυσιάσει την προοπτική μιας συνεργασίας «για τεχνικές λεπτομέρειες».

Αναφερόμενος στη φιλοσοφία λειτουργίας του κινήματος, υπενθύμισε ότι υπάρχει περιορισμός δύο θητειών για αιρετά αξιώματα, καθώς και αυστηρές πρόνοιες ασυμβίβαστου. Όπως εξήγησε, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα υπουργός ή άλλος πολιτειακός αξιωματούχος, ώστε να διασφαλίζεται ο διαχωρισμός ρόλων και να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων. «Ένας υπουργός οφείλει να υπηρετεί τους πολίτες και δεν μπορεί να φαίνεται ότι λειτουργεί ως κομματικό στέλεχος όταν λαμβάνει αποφάσεις», κατέληξε.

