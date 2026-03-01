Εντός Μαρτίου, και μέσω της διπλωματικής οδού, προγραμματίζεται η συνάντηση του με τον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την τέλεση του ετήσιου εθνικού μνημοσύνου του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, και ερωτηθείς αν έγινε αποδεκτό το αίτημα του προς τον ΓΓ των ΗΕ για συνάντηση τους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχω αποστείλει επιστολή εδώ και καιρό. Προγραμματίζεται μέσω της διπλωματικής οδού μια συνάντηση εντός Μαρτίου, θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα σε ημερομηνίες όταν αυτή καθοριστεί, και θεωρώ είναι ιδιαίτερης σημασίας αυτή η συνάντηση, έτσι ώστε να προχωρήσουμε, αν όλοι όσοι εμπλέκονται στο Κυπριακό πραγματικά το εννοούν, στην επανέναρξη των συνομιλιών, στη συζήτηση της ουσίας, μέσα από αυτό τον διάλογο, έτσι ώστε να οδηγηθούμε όχι μόνο στην επανέναρξη – όχι συνομιλίες για χάρη των συνομιλιών – αλλά στη λύση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου».

Κληθείς να πει αν υπήρξε ανταπόκριση από τον ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είμαστε σε επαφή με τα ΗΕ προς την κατεύθυνση που σας περιέγραψα».