Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κώστα, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με την ΕΕ και τους εταίρους της, παρακολουθώντας στενά τις περιφερειακές εξελίξεις. Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε επίσης αναφορά στις δυνατότητες που υπάρχουν για τον ανθρωπιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς εκκένωσης Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών από την περιοχή μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας.