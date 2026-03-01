Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε ότι η διπλωματία πρέπει να επικρατήσει ούτως ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Πρόεδρος, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, εξέφρασε την αλληλεγγύη και τα συλλυπητήριά του για τα θύματα μετά τις επιθέσεις κατά των ΗΑΕ.

Σε ανάρτηση στο 'X' αργά το Σάββατο ο Πρόεδρος ανέφερε ότι είχε συνομιλία με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ, για τις ραγδαία κλιμακούμενες εξελίξεις στην περιοχή.

"Εξέφρασα την αμέριστη αλληλεγγύη μου, την πλήρη υποστήριξη και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου για τα θύματα ως αποτέλεσμα των επιθέσεων κατά των ΗΑΕ", δήλωσε ο Πρόεδρος.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, τόνισε, "επαναβεβαίωσα την πλήρη υποστήριξή μας για την αποκλιμάκωση και την επανέναρξη του διαλόγου. Η διπλωματία πρέπει να επικρατήσει, για να διαφυλαχθεί η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ειρήνη σε όλη την ευρύτερη περιοχή μας".

Πηγή: ΚΥΠΕ