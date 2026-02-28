Αναδεικνύουμε τη χώρα ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και γινόμαστε γέφυρα ειρήνης και ασφάλειας, διαμετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, αναβαθμίζοντας την ίδια στιγμή, τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέφερε το απόγευμα του Σαββάτου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του κατά την εορταστική εκδήλωση για τα 30χρονα του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα πως στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση για μια Κύπρο ελεύθερη, σύγχρονη, δημοκρατική, μπορεί να προσβλέπει στην υπευθυνότητα και τη συνεργασία του Κινήματος Οικολόγων της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η αποψινή παρουσία του αποτελεί ένδειξη της αναγνώρισης εκ μέρους της πολιτείας της πολυεπίπεδης προσφοράς του Κινήματος Οικολόγων, «το οποίο εδώ και τρεις δεκαετίες, με συνέπεια και αφοσίωση, δηλώνει παρόν στους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδας μας, την προκοπή του λαού μας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την περιφρούρηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων και την ευημερία των ζώων».

«Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Κίνημα έχει έμπρακτη συμβολή στην ανάδειξη και στη διαχείριση ζητημάτων αιχμής, ορισμένα από τα οποία βρίσκονταν για πολλά χρόνια εκτός της πολιτικής διεργασίας, ακόμη και εκτός του δημόσιου διαλόγου. Και κάποιοι χαρακτήριζαν ως γραφικούς όλους αυτούς που έθεταν στον δημόσιο διάλογο τέτοια θέματα», συμπλήρωσε σχετικά.

Τιμούμε, λοιπόν, σήμερα τους πρωτοπόρους περιβαλλοντιστές της Κύπρου, που υπηρέτησαν την προσπάθεια καλλιέργειας οικολογικής συνείδησης, που εμβολίασαν τον δημόσιο διάλογο με ζητήματα που για αρκετά χρόνια έμεναν εν πολλοίς άγνωστα έως και περιθωριοποιημένα και, το κυριότερο, που ανέδειξαν την ανάγκη να κάνουμε τη χώρα μας πιο πράσινη και κοινωνικά πιο συμπεριληπτική, ανέφερε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι σε ανύποπτο χρόνο, οι Οικολόγοι έδειξαν τον δρόμο προς την ισότητα, αναδεικνύοντας γυναίκα ως επικεφαλής του Κινήματός τους, κάτι που μπορεί σήμερα να θεωρείται δεδομένο, ενώ πριν από τρεις δεκαετίες ήταν πρωτοποριακό για τον τόπο μας, σημείωσε ότι με πρωτοβουλία και των Οικολόγων έγινε στη χώρα μας η συνταγματική μεταρρύθμιση για μείωση του ορίου ηλικίας για την εκλογή μελών της Βουλής, από το 25ο έτος στο 21ο, ενώ χαρακτήρισε ορόσημο στον αγώνα του Κινήματος τη δράση των Οικολόγων για τερματισμό των βρετανικών στρατιωτικών ασκήσεων στον Ακάμα, όπως και την προστασία περιοχών με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία για τη χώρα.

Η σημερινή επετειακή εκδήλωση πραγματοποιείται με φόντο τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου, σε ένα πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από ό,τι πριν από τριάντα χρόνια, όταν οι Οικολόγοι έκαναν την εμφάνισή τους στο πολιτικό σκηνικό και διεκδικούσαν την υποστήριξη των πολιτών, ανέφερε στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι παρά τις δραστικές αλλαγές που έχουν επέλθει σε όλους τους τομείς, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, «αμετάβλητη παραμένει η ανάγκη για προώθηση πολιτικών που εξυπηρετούν το καλώς νοούμενο συμφέρον της χώρας μας και του λαού μας, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την καθημερινότητα των πολιτών μας»

«Ειδικά σε ό,τι αφορά το πεδίο δράσης του περιβαλλοντικού κινήματος, το υδατικό, η καθαρή ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η ορθολογική διαχείριση του φυσικού πλούτου και η βιώσιμη ανάπτυξη, είναι προκλήσεις που παραμένουν στην προμετωπίδα των θεμάτων που έχουμε να διαχειριστούμε ως Κυβέρνησής μας, προκλήσεις που προϋποθέτουν συνεργασία, συνεννόηση και κοινή δράση. Εξάλλου, και θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε απαιτούν εφικτές, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες απαντήσεις, μακριά από συνθήματα και ανεύθυνη παροχολογία», επεσήμανε περαιτέρω.

«Οι λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, προβλήματα που δεν έχουν ούτε ιδεολογικό ούτε κομματικό χρώμα, δεν βρίσκονται στις φωνές της ισοπέδωσης, στον καταγγελτικό λόγο και στην πλειοδοσία. Κάθε άλλο. Και επιτρέψτε μου με την ευκαιρία να επαναλάβω – διότι είμαστε πριν τις Βουλευτικές Εκλογές, ως Κυβέρνηση δεν εμπλεκόμαστε με κανένα τρόπο στις Βουλευτικές Εκλογές, οι επιλογές του κυπριακού λαού είναι απόλυτα σεβαστές και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει συνεργασία και με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων - ότι η τοξικότητα, η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς ειδήσεις και η πολιτική του μηδενισμού, συνιστούν απειλή για την ίδια τη Δημοκρατία. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά ευρύτερα όλες τις δημοκρατικές χώρες», συμπλήρωσε σχετικά.

Σημείωσε ακολούθως ότι στα τρία χρόνια διακυβέρνησης, χωρίς δεδομένη κομματική στήριξη, η Κυβέρνηση κατόρθωσε να εξασφαλίζει ισχυρή πλειοψηφία σε μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες, ένα αξιοσημείωτο, όπως είπε, γεγονός που οφείλεται στη συναίνεση και τη σύνθεση που επιδιώκει στην πράξη, προτάσσοντας πάνω από όλα το συμφέρον όλων των πολιτών, χωρίς κομματικούς υπολογισμούς, χωρίς κρυφές ατζέντες, ενώ χαιρέτισε το γεγονός ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αρκετές πολιτικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και το Κίνημα Οικολόγων, ενεργούν και συμπεριφέρονται υποστηρικτικά στην προώθηση σημαντικών πολιτικών και πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, πάντα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

«Σε μια περίοδο- και βλέπουμε και τι γίνεται σήμερα στη γειτονιά μας - που διακρίνεται από πολλές προκλήσεις και απρόβλεπτες γεωπολιτικές αναταράξεις και απροβλεψιμότητα, η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απαραίτητες για τα συμφέροντα της πατρίδας μας και του λαού μας. Η σταθερότητα και η ασφάλεια αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της διακυβέρνησής μας, που εντάσσεται σε ένα ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο: τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό, μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που συνδυάζει την ατομική πρόοδο με την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει το κοινωνικό κράτος και, ταυτόχρονα, ενεργοποιεί όλους τους μοχλούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης», ανέφερε στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Προσέθεσε ότι ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, η οικονομία καταγράφει θετικές επιδόσεις που επιτρέπουν επενδύσεις σε διάφορους τομείς, όπως στο στεγαστικό, όπου έχουν δαπανηθεί πέραν των 300 εκ. ευρώ από πλευράς της Κυβέρνησης, στην υγεία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που ξεπερνούν τα 150 εκ. ευρώ για τα δημόσια νοσηλευτήρια, στην Παιδεία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και γενικότερα στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Συμπλήρωσε πως οι κοινωνικές δαπάνες είναι στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 6% από το 2025, το οποίο ήταν και πάλι αυξημένο από τον προηγούμενο χρόνο, ενώ ταυτόχρονα, από την 1η του έτους έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο φορολογικό σύστημα, που αφορά λιγότερο φορολογικό βάρος, περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, ενισχύοντας ουσιαστικά τη μεσαία τάξη, ενώ επωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες κυπριακές επιχειρήσεις.

Συμπλήρωσε πως επόμενος μεγάλος στόχος είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, που θα γίνει για πρώτη φορά από το 1980, με βασικό στόχο την ουσιαστική αύξηση στις συντάξεις, ειδικότερα στους χαμηλοσυνταξιούχους που με τις συντάξεις που λαμβάνουν σήμερα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα δεδομένα της εποχής.

«Με πυξίδα την υπεύθυνη οικονομική πολιτική, προχωρούμε και στην υλοποίηση τολμηρών μεταρρυθμίσεων που στόχο έχουν να εκσυγχρονίσουν το Κράτος του 1960. Για παράδειγμα, η μεγάλη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος μετά από 50 χρόνια. Την ίδια ώρα ενισχύουμε το Κράτος Δικαίου, ενισχύουμε την αποτρεπτική ικανότητα της Εθνικής Φρουράς, αντιμετωπίζουμε με επιτυχία τη μεγάλη πρόκληση του Μεταναστευτικού, ψηφιοποιούμε υπηρεσίες, καταργούμε διαδικασίες, με στόχο πάντοτε τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», ανέφερε περαιτέρω.

«Την ίδια πορεία ακολουθούμε και σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναλαμβάνουμε ρόλο, με πράξεις και όχι με λόγια, αναδεικνύουμε τη χώρα μας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Γινόμαστε γέφυρα ειρήνης και ασφάλειας, διαμετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, αναβαθμίζοντας την ίδια στιγμή, τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι «αυτός ο στόχος, αυτή η στρατηγική τόσο όσον αφορά το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό ενισχύουν όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας και εξυπηρετούν την ίδια στιγμή και τη μεγάλη προσπάθεια για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου».

«Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε, για μια Κύπρο ελεύθερη, σύγχρονη, δημοκρατική, είμαι βέβαιος, στη βάση του τι έχουμε δει αυτά τα 30 χρόνια, ότι μπορούμε να προσβλέπουμε στην υπευθυνότητα και τη συνεργασία του Κινήματος Οικολόγων της Κύπρου. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, και εύχομαι κάθε επιτυχία στα χρόνια που έρχονται, αλλά και στις Βουλευτικές Εκλογές», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ