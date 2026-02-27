Το ΑΚΕΛ απαιτεί αυστηρή και πλήρη εφαρμογή των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας για το πρόβλημα που προέκυψε με τον αφθώδη πυρετό, ενίσχυση των ελέγχων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών, διαφάνεια και έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου.

Σε ομιλία του σε εκδήλωση για τα 80χρονα της ΕΚΑ που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Περβόλια, ο κ. Στεφάνου είπε πως «η Ένωση Κυπρίων Αγροτών είναι η οργάνωση που χάραξε πορεία για πολλές γενιές ανθρώπων της υπαίθρου και που τους έδωσε τη δύναμη ν’ αγωνιστούν για να διεκδικήσουν και να κατοχυρώσουν ουσιαστικά και θεμελιώδη δικαιώματα».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε στις «τραγικές, καταστροφικές συνέπειες του αφθώδους πυρετού», που όπως είπε «είναι μια σοβαρή απειλή για την κτηνοτροφία μας, για το εισόδημα εκατοντάδων οικογενειών της υπαίθρου και για την ευρύτερη οικονομική και διατροφική ασφάλεια του τόπου μας». Αντί να υπάρξει άμεση κινητοποίηση, συντονισμός και ξεκάθαρο σχέδιο δράσης, «υπήρξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τραγικά πρόχειροι χειρισμοί», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε σε κινήσεις του ΑΚΕΛ για αντιμετώπιση του προβλήματος, μεταξύ των οποίων η σύγκληση της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής «ώστε να εξεταστούν οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών, να αξιολογηθεί η ετοιμότητα του κράτους και να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και περιορισμού της νόσου». Παράλληλα, είπε, «ζητήθηκε η άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αξιοποίηση της ευρωπαϊκής τράπεζας εμβολίων ώστε να διατεθούν δωρεάν και επαρκείς ποσότητες εμβολίων, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και η ενεργοποίηση μηχανισμών στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους».

Οι κτηνοτρόφοι μας, συνέχισε «ήδη δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, την ενεργειακή ακρίβεια και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Η οικονομική καταστροφή που συνεπάγεται η θανάτωση χιλιάδων ζώων μπορεί ν’ αποτελέσει χαριστική βολή για τον κλάδο».

Γι’ αυτό σημείωσε ο κ. Στεφάνου «το ΑΚΕΛ απαιτεί αυστηρή και πλήρη εφαρμογή των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας, ενίσχυση των ελέγχων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών, διαφάνεια και έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις για όσους επηρεαστούν σε πραγματικές τιμές».

Αφού ανέφερε ότι «η κατάσταση απαιτεί ψύχραιμη και υπεύθυνη διαχείριση» πρόσθεσε πως «δεν πρέπει να καλλιεργείται πανικός, αλλά ούτε και να υποβαθμίζεται ο κίνδυνος». Η προστασία της δημόσιας υγείας, της κτηνοτροφικής παραγωγής και της φήμης των κυπριακών προϊόντων είναι ζήτημα τεράστιας σημασίας, είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στις επισκέψεις του ΑΚΕΛ στις κτηνοτροφικές μονάδες και στις συζητήσεις με τους ανθρώπους της παραγωγής και σημείωσε πως «καταγράψαμε τα προβλήματα και ήδη απευθυνθήκαμε στον Υπουργό Οικονομικών με συγκεκριμένα αιτήματα. Αναστολή δόσεων κεφαλαίου και τόκων χωρίς επιβαρύνσεις, σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για μονάδες που έχουν πληγεί και μια σειρά από άλλα αιτήματα προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν οι συνέπειες αυτής της κρίσης».

Σημείωσε επίσης πως «η αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού δεν είναι μόνο τεχνικό ή κτηνιατρικό θέμα. Είναι πολιτική ευθύνη, την οποία είχαν και έχουν οι κυβερνώντες και πρέπει επιτέλους να την αναλάβουν μέσω της αρμόδιας Υπουργού». Πρόσθεσε πως «είναι ευθύνη της Πολιτείας να έχει σχέδιο πρόληψης, επαρκή στελέχωση υπηρεσιών και ετοιμότητα για άμεση αντίδραση».

Όπως είπε ο Στέφανος Στεφάνου, «ο πρωτογενής τομέας δεν είναι περιθώριο της οικονομίας· είναι πυλώνας της. Και οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν αξίζουν ουσιαστική στήριξη και όχι απλώς λόγια ενώ σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται υπευθυνότητα, σχέδιο και έμπρακτη στήριξη. Για να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία μας, να διασφαλίσουμε την παραγωγή μας και να στηρίξουμε την ύπαιθρο και τους ανθρώπους της».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ στην ομιλία του αναφέρθηκε και στο μεγάλο πρόβλημα του υδατικού και έκανε λόγο για «ανεπάρκεια και ανικανότητα που επιδείχθηκε από τους κυβερνώντες σε ό, τι αφορά την ενίσχυση των απαραίτητων υποδομών και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου, που είναι απαραίτητο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια χώρα που απειλείται ολοένα και περισσότερο από την ερημοποίηση».

Το ΑΚΕΛ, συνέχισε, έχει καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την Κυβέρνηση για μια πιο ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού. Μεταξύ άλλων, προτείνει την αξιοποίηση τεχνολογιών ανακύκλωσης και επεξεργασίας νερού για άρδευση, την ανάπτυξη υβριδικών μονάδων αφαλάτωσης σε συνδυασμό με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών, όπως το φράγμα της Τερσεφάνου, για αποθήκευση ανακυκλωμένου νερού».

Οι σημερινές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ανέφερε ο κ. Στεφάνου «καθιστούν αναγκαίο έναν συνολικό επαναπροσδιορισμό της γεωργίας στην Κύπρο. Είναι επιτακτική ανάγκη, η κυπριακή γεωργία να στραφεί σε νέες τεχνολογίες, να ενισχύσει τις υποδομές της, να επενδύσει στην «έξυπνη γεωργία» και να προωθήσει ποιοτικά, τοπικά προϊόντα με εξαγωγικές προοπτικές». Πρόσθεσε πως «μόνο μέσα από έναν συνολικό και μεθοδικό επανασχεδιασμό μπορεί η γεωργία της Κύπρου να γίνει πιο ανθεκτική και βιώσιμη».

Ανέφερε ακόμα ότι «το ΑΚΕΛ συνεχίζει να θέτει με συνέπεια αυτές τις προτεραιότητες ενώπιον της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, επισημαίνοντας τις ευθύνες της. Ωστόσο, αντί για ολοκληρωμένο σχεδιασμό, προκρίνονται αποσπασματικές και πρόχειρες λύσεις, αναπαράγοντας την αναποτελεσματική πολιτική της προηγούμενης διακυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ