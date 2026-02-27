Αρχαιολογική έκθεση με θέμα την κοινή πολιτισμική ταυτότητα της Κύπρου και Ιταλίας στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, εγκαινίασαν την Παρασκευή στη Ρώμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλλα.

Η έκθεση, με τίτλο «Cyprus and Italy: Shared Cultural Identities at the Dawn of History», στο Castel Sant’ Angelo, στη Ρώμη, παρουσιάζει, μέσα από 120 αρχαιολογικά αντικείμενα, τη διαχρονική κοινή κληρονομιά της Κύπρου, της Σικελίας και της Σαρδηνίας.

Στον χαιρετισμό της, η επιμελήτρια της έκθεσης, Δρ Αναστασία Χριστοφιλοπούλου, είπε ότι αυτή η σημαντική έκθεση, γιορτάζει την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει πάνω από 120 μοναδικά αντικείμενα από την Κύπρο, τη Σαρδηνία και τη Σικελία, που καλύπτουν 11.000 χρόνια πολιτιστικής ιστορίας. Η έκθεση επικεντρώνεται στις μακροπρόθεσμες πολιτιστικές σχέσεις Ιταλίας και Κύπρου, είπε.

Σύμφωνα με την επιμελήτρια, η έκθεση παρουσιάζει ένα ταξίδι στο χρόνο και τη θάλασσα, «όπου τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου διαμόρφωσαν την ιστορία της Μεσογείου μας, αναδεικνύοντας την κοινή τους κληρονομιά από τη Νεολιθική εποχή έως την Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο». Πρόσθεσε ότι αυτά τα νησιά ήταν ζωντανά σταυροδρόμια - κόμβοι καινοτομίας και ανταλλαγής.

Η ανακάλυψη κυπριακού χαλκού σε τοποθεσίες της Σικελίας και της Σαρδηνίας υποδεικνύει εκτεταμένες θαλάσσιες εμπορικές οδούς και κοινές μεταλλουργικές πρακτικές, αποκαλύπτοντας τη σημασία των θαλάσσιων συνδέσεων στη σφυρηλάτηση τοπικών ταυτοτήτων και τεχνολογιών, πρόσθεσε.

Είπε ότι για πρώτη φορά, συγκέντρωσαν ποικίλα αρχαιολογικά αντικείμενα - ειδώλια που αντιπροσωπεύουν τη γονιμότητα και τη θεότητα, επιδέξια κατασκευασμένα εργαλεία για την καθημερινή ζωή και αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε τελετουργίες και τελετές.

Ο διευθυντής του μουσείου Λούκα Μερκούρι, είπε, μεταξύ άλλων, ότι η έκθεση παρουσιάζει ένα ταξίδι που αφηγείται τις βαθιές συνδέσεις μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας και τα δίκτυα εμπορίου και ανταλλαγών που έχουν συνδέσει εδάφη και κοινότητες από τα πρώτα στάδια της ιστορίας.

Εξάλλου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζει «ένα εντυπωσιακό τάλαντο χαλκού σε σχήμα δοράς βοδιού από την περιοχή Serra Ilixi στη Σαρδηνία, φτιαγμένο από κυπριακό χαλκό, που διένυσε πάνω από δύο χιλιάδες χιλιόμετρα για να φθάσει από την Κύπρο στη Σαρδηνία και χρονολογείται περίπου στο 1500–1200 π.Χ». Το αντικείμενο αυτό αναδεικνύει την έκταση του εμπορίου και της τεχνολογικής ανταλλαγής της Εποχής του Χαλκού, υπογραμμίζοντας τη διασύνδεση των μεσογειακών κοινωνιών και ιδιαίτερα της Κύπρου με την Ιταλία, αναφέρεται.

Μετά την τελετή, στην οποία παρέστη και η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασιανίδου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος Ματαρέλλα ξεναγήθηκαν στην έκθεση. Τον Πρόεδρο συνόδευε η σύζυγός του, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Ιταλός Επίτροπος στην ΕΕ, Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο, ο Υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας Αλεσσάντρο Τζιούλι, μεταξύ άλλων.

Η έκθεση, την οποία διοργανώνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας, θα είναι ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ