Στόχος της Λευκωσίας είναι οι σχέσεις της με την Ιταλία να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο με αυτές που διατηρεί με τη Γαλλία, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ αρμόδιες πηγές την Παρασκευή σχετικά με την ανακοίνωση για πρόθεση υπογραφής στρατηγικής συμφωνίας μετά τη συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι την Πέμπτη στην Ρώμη.

Η απόφαση για την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας, το κοινό ενδιαφέρον Κύπρου και Ιταλίας για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) και η αναγνώριση εκ μέρους Ιταλίας ότι η Κύπρος παράγει έργο σε επίπεδο ΕΕ, ήταν τα τρία σημαντικά σημεία που ξεχωρίζει η Λευκωσία από τη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την κ. Μελόνι την Πέμπτη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, η απόφαση της Κύπρου για μία στρατηγική συμφωνία με την Ιταλία, σχετίζεται με το γεγονός ότι η χώρα αυτή αναδεικνύεται σε μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη.

Όπως σημειώθηκε, η Κύπρος έχει στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, και τη Γαλλία, ενώ οι διαδικασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο για να προχωρήσει και με την Ινδία, ενώ αποφάσισε να επιδιώξει και μία τέτοια συμφωνία με την Ιταλία.

Παραδοσιακά Κύπρος και Ιταλία είχαν σχέσεις, αλλά δεν ήταν ποτέ εις βάθος, αναφέρθηκε, σημειώνοντας ότι είναι πολύ σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη την σχέση της Ρώμης με την Τουρκία, ότι αποδέχτηκε η Ρώμη να ξεκινήσουν συζητήσεις για ένα σχέδιο δράσης, όπως αποκαλεί η Ιταλία αυτές τις συμφωνίες, εξηγήθηκε.

Προσδοκία της Λευκωσίας είναι να υπογραφεί αυτό το σχέδιο δράσης πριν ή στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου, σημειώθηκε. Το σχέδιο δράσης αφορά σε τομείς υψηλής πολιτικής όπως της ενέργειας, της άμυνας και ασφάλειας, αλλά θα αφορά και ζητήματα πολιτισμού και άλλα, αναφέρθηκε.

Όπως σημειώθηκε, η Ιταλία δεν κάνει συμφωνίες με τον ίδιο τρόπο με κάθε χώρα και ότι στην προκειμένη περίπτωση αφορά στη διαμόρφωση μιας δομημένης ατζέντας, ενός σχεδίου δράσης, για το οποίο θα ξεκινήσει η διαδικασία διαμόρφωσης.

Οι δύο χώρες θα συζητήσουν και το ενδεχόμενο συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, ανέφεραν επίσης.

Το δεύτερο σημαντικό σημείο για τη Λευκωσία, όπως σημειώθηκε, είναι το κοινό ενδιαφέρον των δύο χωρών για τον διάδρομο IMEC. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε από την κ. Μελόνι για την επερχόμενη επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού στην Ιταλία ανέφεραν οι ίδιες πηγές, σημειώνοντας ότι φαίνεται να ενδιαφέρεται και η Ιταλία να συμπεριληφθεί στο έργο αυτό.

Το τρίτο πολύ σημαντικό σημείο για τη Λευκωσία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι ότι πλέον αναγνωρίζει η Ρώμη ότι η Κύπρος παράγει έργο σε επίπεδο ΕΕ και ότι δεν είναι μόνο το Κυπριακό και τα Ευρωτουρκικά. Η Κύπρος έχει ρόλο να διαδραματίσει, ειδικότερα σε αυτό που θέλει και η Ιταλία, ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες της περιοχής, ανέφεραν. Σημείωσαν ότι στο πλαίσιο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η κ. Μελόνι συζήτησαν για την συμμετοχή κάποιων χωρών στην νότια γειτονία, με τις οποίες έχει ειδικές σχέσεις η Ιταλία, όπως η Λιβύη, και η Αλγερία.

Σχετικά με το Κυπριακό, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι συζήτησαν για τις εξαιρετικές σχέσεις της Ιταλίδας Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο κάτι που η Λευκωσία θέλει να αξιοποιήσει. Όπως σημειώθηκε, η κ. Μελόνι είπε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι όταν ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε τη βοήθεια της Ιταλίας σε σχέση με το πρόγραμμα της ΕΕ, SAFE, η ίδια του ανέφερε ότι για να γίνει αυτό πρέπει να κανονικοποιήσει η Άγκυρα τις σχέσεις της με την Κύπρο.

Επισημάνθηκε η σημασία του ότι 20 λεπτά από την περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά που διήρκησε η συζήτηση, αφορούσε στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συζητήθηκαν επίσης οι διατλαντικές σχέσεις και η ανάγκη παρά τα προβλήματα, να υπάρχει επικοινωνία με τις ΗΠΑ.

Όπως σημειώθηκε, εκτίμησαν πολύ οι Αμερικανοί ότι Κύπρος και Ιταλία είναι οι δυο χώρες της ΕΕ που οργάνωσαν στην ουσία την παρουσία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ίδιας της Επιτροπής στο Board of Peace που έγινε στις ΗΠΑ, με το καθεστώς του παρατηρητή. Οι δύο χώρες συνεργάστηκαν και κατάφεραν τη συμμετοχή 17 εκπροσώπων χωρών της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής, προστέθηκε.

Ανέφεραν επίσης ότι η κ. Μελόνι είδε θετικά την εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την παρουσία στα εγκαίνια στις 23 Απριλίου του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, και ιταλικών εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρθηκαν στην στήριξη της Κύπρου στην κ. Μελόνι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όταν οι άλλοι αρχηγοί την αντιμετώπιζαν με καχυποψία, αλλά και στην επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών σε σημαντικά ζητήματα.

Στόχος της Λευκωσίας είναι οι σχέσεις της με την Ιταλία να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο με αυτές που έχει με τη Γαλλία, σημείωσαν.

