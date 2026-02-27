Στους στενούς δεσμούς φιλίας Κύπρου και Ιταλίας, και στην κοινή πολιτισμική ταυτότητα των δύο χωρών αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλίας κ. Σέρτζιο Ματαρέλλα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Ρώμη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του κα Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, έφθασε σήμερα το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο (Παλάτι Κιρινάλε), όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Ιταλίας, μαζί με τη θυγατέρα του κα Λάουρα Ματαρέλλα, ενώ στρατιωτικό άγημα, περιλαμβανομένων και έφιππων, απέδιδε τιμές.

Έγινε ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων Κύπρου – Ιταλίας και ακολούθως οι δύο Πρόεδροι παρακάθησαν σε διευρυμένες συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Κατά την έναρξη των διευρυμένων συνομιλιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Ρώμη, 14 χρόνια μετά από την τελευταία επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιταλία, αλλά και δύο χρόνια μετά από την επίσκεψη του Προέδρου Ματαρέλλα στην Κύπρο.

Πρόσθεσε ότι η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Ματαρέλλα ήταν η πρώτη που πραγματοποίησε ποτέ Ιταλός Πρόεδρος στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε, εξάλλου, ότι «επισκέπτομαι την Ιταλία σε μια πολύ σημαντική περίοδο για τη χώρα μου, αφού από την 1η Ιανουαρίου, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Βρίσκομαι εδώ για συντονισμό με την Ιταλική Κυβέρνηση, στην κοινή μας προσπάθεια για μια πιο αυτόνομη Ένωση, πιο ανοικτή στον κόσμο.

Την ίδια ώρα, η ενίσχυση των διμερών μας σχέσεις αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση μου και χαίρομαι πολύ που χθες με την Πρωθυπουργό Μελόνι συμφωνήσαμε να εργαστούμε μαζί για τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας μας, με στόχο την αναβάθμιση των διμερών μας σχέσεων σε στρατηγικό επίπεδο».

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο Ματαρέλλα για το γεγονός ότι σήμερα το απόγευμα θα τελέσουν μαζί τα εγκαίνια της αρχαιολογικής έκθεσης για τον κοινό πολιτισμό Κύπρου και Ιταλίας, σημειώνοντας ότι «οι δύο χώρες μοιράζονται κοινή πολιτισμική ταυτότητα και μακρόχρονους δεσμούς».

Από την πλευρά του ο Ιταλός Πρόεδρος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους ιστορικούς δεσμούς Κύπρου-Ιταλίας και στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση πολλαπλών προκλήσεων.

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την κυπριακή αντιπροσωπεία, αναφέρθηκε στην άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία και εξέφρασε ικανοποίηση για τις προτεραιότητες για το τρέχον εξάμηνο, τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη να υπάρξουν απαντήσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ώστε να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Ματαρέλλα έκανε, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομία, στο στεγαστικό, στο μεταναστευτικό, στην ανταγωνιστικότητα.

Αναφέρθηκε ακόμη στο Ουκρανικό και στο Μεσανατολικό, εξαίροντας τη συμβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Εξήρε ευρύτερα τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Κύπρος, ειδικά στην ΕΕ, για την αντιμετώπιση προκλήσεων που επιδρούν στους πολίτες.

Ο Ιταλός Πρόεδρος εξέφρασε, επίσης, ικανοποίηση για τη χθεσινή απόφαση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Πρωθυπουργού της Ιταλίας για έναρξη συζητήσεων για τον καταρτισμό κοινού εγγράφου εταιρικής σχέσης, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας Κύπρου-Ιταλίας σε σειρά κοινών προτεραιοτήτων με στρατηγικό προσανατολισμό.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις κοινές αξίες και στις πολιτικές, διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις, όπως και στη συνεργασία σε θέματα παιδείας, υγείας και πολιτισμού.

Ο Πρόεδρος Ματαρέλλα επέδειξε ενδιαφέρον για το Κυπριακό και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τον ενημέρωσε για την τρέχουσα κατάσταση, κάνοντας αναφορά στις ευρωτουρκικές σχέσεις που μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην προσπάθεια για εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής κατάστασης πραγμάτων προς όφελος όλων των πλευρών.

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών αναφέρθηκαν στη στενή συνεργασία που έχουν στο ευρωπαϊκό πεδίο για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, με ειδική αναφορά στη Γάζα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος παρέθεσε στοιχεία για την ανθρωπιστική βοήθεια που εστάλη στη Γάζα και ευχαρίστησε την Ιταλία για τη συμβολή της.

Από πλευράς του ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντόνιο Ταγιάνι χαιρέτισε τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη συνεχάρη για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες, ο Πρόεδρος Ματαρέλλα παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας.