Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού απέρριψε την αίτηση του βουλευτή Νίκου Σύκα για έκδοση προσωρινού διατάγματος απαγόρευσης εξέτασης της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ, για διαγραφή του από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών. Η ενδιάμεση απόφαση του δικαστηρίου ανοίγει τον δρόμο στο Ανώτατο Συμβούλιο του κόμματος, που θα συνεδριάσει αύριο, Σάββατο, για επικύρωση της απόφασης διαγραφής.

Στην 33 σελίδων απόφασή του, το δικαστήριο κάνει αναφορά στα γεγονότα και εξετάζει τη νομική πτυχή της αίτησης, που κάνει λόγο για παραβίαση του καταστατικού του κόμματος και αξιώνει έκδοση διατάγματος απαγόρευσης, στο Ανώτατο Συμβούλιο του ΔΗΣΥ, να επιληφθεί και να επικυρώσει την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου.

Το δικαστήριο αναφέρει πως το ίδιο δεν επεμβαίνει στην εσωκομματική λειτουργία ενός κόμματος, το οποίο λειτουργεί με βάση μια εσωτερική δομή και καταστατικό, αλλά ούτε μπορεί να κρίνει την ορθότητα μιας απόφασης την οποία λαμβάνει ένα κόμμα.

Σημειώνει ωστόσο ότι, το Δικαστήριο, έχει την εξουσία και δικαιοδοσία «να ερμηνεύει το καταστατικό ενός κόμματος, το οποίο ανάγεται σε σύμβαση του μέλους με το κόμμα και να εξετάζει κατά πόσο τηρήθηκαν οι πρόνοιες του».

Παράλληλα αναφέρει ότι, δεν καταδεικνύεται, στην παρούσα περίπτωση, «έστω ξεκάθαρη παραβίαση των προνοιών του καταστατικού του κόμματος», και υπενθυμίζει ότι ο Νίκος Σύκας δεν έχει αφαιρεθεί ακόμη από το ψηφοδέλτιο, εν αναμονή της αυριανής συνεδρίας του Ανωτάτου Συμβουλίου.

Σε άλλο σημείο το δικαστήριο υποδεικνύει ότι, σε περίπτωση που το Ανώτατο Συμβούλιο του ΔΗΣΥ επικυρώσει την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου για αφαίρεση του από το ψηφοδέλτιο, ο αιτητής θα μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματα του και να έρθει στο δικαστήριο, αξιώνοντας θεραπεία.

«Συμπερασματικά και αναφορικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμη και να προκύπτει ζήτημα ασάφειας, επαφίεται στο ίδιο το κόμμα να την επιλύσει και όχι στο δικαστήριο», αναφέρει καταληκτικά η απόφαση, η οποία απορρίπτει την αίτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ.

Όσον αφορά στην κύρια αίτηση της αγωγής Νίκου Συκά κατά της απόφασης του ΔΗΣΥ, αυτή αναμένεται ότι θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ