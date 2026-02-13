Σε πλήρη δικαστική τροχιά εισέρχεται η αντιπαράθεση μεταξύ του Νίκου Σύκα και του ΔΗΣΥ μετά την απόφαση του κόμματος να τον αποκλείσει οριστικά από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, o κ. Σύκας καταχώρησε αγωγή κατά του ΔΗΣΥ, με την οποία ζητά να κηρυχθεί παράνομη η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου για τον αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο. Παράλληλα, κατέθεσε και αίτηση με αίτημα την έκδοση προσωρινού διατάγματος, ώστε να ανασταλεί η ισχύς της απόφασης του κόμματος μέχρι την εκδίκαση της κύριας αγωγής.

Σημειώνεται ότι με την καταχώρηση της αγωγής δεν εκδόθηκε οποιοδήποτε διάταγμα.

Στις 17 Φεβρουαρίου η πρώτη διαδικασία

Το Δικαστήριο όρισε την αίτηση για την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, προκειμένου να τοποθετηθεί ο ΔΗΣΥ ως προς το κατά πόσον αποδέχεται ή όχι την έκδοση προσωρινού διατάγματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΔΗΣΥ αναμένεται να δηλώσει ότι ενίσταται στην έκδοση τέτοιου διατάγματος. Σε περίπτωση που το κόμμα επιμείνει στη θέση του, το Δικαστήριο θα ορίσει νέα ημερομηνία για ακρόαση και των δύο πλευρών, προτού αποφασίσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση προσωρινής διαταγής.

Παράλληλα σε εξέλιξη η ποινική διερεύνηση

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του βουλευτή βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για φερόμενη βιαιοπραγία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα. Ο σχετικός φάκελος έχει διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και λήψη τελικών οδηγιών, ενώ διερευνώνται αδικήματα που αφορούν άσκηση βίας, ψυχολογική βία, επίθεση με πραγματική σωματική βλάβη και απειλή.



