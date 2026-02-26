Ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης επαναβεβαίωσε την Πέμπτη τη δέσμευση, εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, να προχωρήσει περαιτέρω με νομοθετικά πακέτα που αφορούν την υγεία, όπως ο Κανονισμός για τα Φάρμακα Κρίσιμης Σημασίας (CMA), ο Κανονισμός για τη Βιοτεχνολογία και το Σχέδιο «Ασφαλείς Καρδιές» για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ στη Λευκωσία, ο κ. Χαραλαμπίδης διαβεβαίωσε τον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, ότι η Κυπριακή Προεδρία θα ανταποκριθεί στα εκκρεμή ζητήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν.

Σε ό,τι αφορά τον Κανονισμό για τα Φάρμακα Κρίσιμης Σημασίας, ο κ. Χαραλαμπίδης σημείωσε ότι αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Προεδρία και πρόσθεσε ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια πρώτη συνάντηση στις Βρυξέλλες, με τη δεύτερη να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Μαρτίου. «Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτόν τον φάκελο εντός της εξάμηνης Προεδρίας της Κύπρου», ανέφερε.

Όσον αφορά το Σχέδιο «Ασφαλείς Καρδιές» της ΕΕ, σημείωσε ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση. «Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει επιστημονικό συνέδριο στην Κύπρο, ενώ προγραμματίζεται ακόμη ένα στις Βρυξέλλες», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Υπουργός δήλωσε ότι η συνάντηση επέτρεψε μια ουσιαστική και προσανατολισμένη στο μέλλον ανταλλαγή απόψεων, δομημένη γύρω από τρεις στρατηγικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας: την πρωτοβουλία για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Κλινικής Αριστείας για τα φαρμακευτικά προϊόντα, την ενίσχυση της ατζέντας ψυχικής υγείας με επίκεντρο τους νέους και τη συμπερίληψη, και την αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας.

Αναφορικά με το Κέντρο Κλινικής Αριστείας, ο Υπουργός δήλωσε ότι «τα κράτη μέλη αναγνώρισαν την ανάγκη για ισχυρότερο επιστημονικό συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της ταχείας θεραπευτικής καινοτομίας, των ολοένα και πιο σύνθετων κλινικών αποδεικτικών στοιχείων και της αυξανόμενης πίεσης στα συστήματα υγείας».

Σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία και τη συμπερίληψη, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία έθεσε ως προτεραιότητα τη συστηματική ενσωμάτωση της συμπερίληψης στις εθνικές στρατηγικές ψυχικής υγείας και την ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των επίμονων ανισοτήτων και των εξελισσόμενων κοινωνικών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχάρη επίσης τον Επίτροπο Βάρχελι για την υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Διαδικτυακού Εκφοβισμού.

Ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι η συμπερίληψη πρέπει να ενσωματωθεί σε ολόκληρο το φάσμα της ψυχικής υγείας, με μια προσέγγιση «υγεία σε όλες τις πολιτικές». Πρόσθεσε ότι βασική προτεραιότητα που αναγνωρίστηκε ήταν η μετάβαση από κατακερματισμένα, νοσοκομειοκεντρικά συστήματα σε μοντέλα φροντίδας βασισμένα στην κοινότητα και με επίκεντρο το άτομο, τα οποία προάγουν την αξιοπρέπεια, τη συμμετοχή και την κοινωνική επανένταξη.

Αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας, δήλωσε ότι οι Υπουργοί συμφώνησαν ευρέως πως διαθέτει μετασχηματιστική δυναμική για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, την έρευνα και τη δημόσια υγεία, επιτρέποντας την ασφαλή, διαλειτουργική και αξιόπιστη διασυνοριακή χρήση δεδομένων υγείας.

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι οι αντιπροσωπείες ανέφεραν άνισα επίπεδα προόδου και σημείωσαν ότι η διαδικασία εφαρμογής αποτελεί τόσο σημαντική ευκαιρία όσο και σύνθετη πρόκληση. Υπογράμμισε ότι η δημόσια εμπιστοσύνη, η διαφάνεια και η λογοδοσία τονίστηκαν επανειλημμένα ως κρίσιμα στοιχεία.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Βάρχελι δήλωσε ότι «η Ευρώπη και το σύστημα υγείας της βρίσκονται σε σταυροδρόμι και το βασικό ερώτημα είναι πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό σύστημα υγείας, το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο».

Ανέφερε επίσης ότι στόχος είναι η ενίσχυση της έγκαιρης πρόσβασης στα φάρμακα, η δημιουργία συμπεριληπτικής πολιτικής ψυχικής υγείας και η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας.

Ο Επίτροπος εξήγησε ότι το συνολικό πακέτο υγείας που προτάθηκε για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος του 2025 επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας. Μιλώντας για τη σημασία του Σχεδίου «Ασφαλείς Καρδιές», υπογράμμισε τον θετικό αντίκτυπο της πρόληψης στη διάσωση τόσο ζωών όσο και οικονομικών πόρων.

Όσον αφορά τον Κανονισμό για τη Βιοτεχνολογία, ανέφερε ότι θα επιταχύνει την καινοτομία και θα καταστήσει τις κλινικές δοκιμές πολύ ταχύτερες στην Ευρώπη, γεγονός που θα ενισχύσει την προσβασιμότητα στα φάρμακα.

«Η πρόκληση τώρα για την Κυπριακή Προεδρία είναι ότι υπάρχουν επίσης εκκρεμή θέματα που πρέπει να ολοκληρωθούν», τόνισε ο Επίτροπος. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή αναμένει τη διοικητική ολοκλήρωση του φαρμακευτικού πακέτου, καθώς και την κατάληξη στον Κανονισμό για τα Φάρμακα Κρίσιμης Σημασίας, που σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση προβλημάτων διαθεσιμότητας και πρόσβασης.

«Έχω πολύ μεγάλες προσδοκίες ότι τις επόμενες εβδομάδες η Προεδρία θα το παραδώσει», δήλωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επίδραση της πολιτικής φαρμάκων του Τραμπ για τη «Ρήτρα του Πλέον Ευνοούμενου Κράτους» (Most-Favoured-Nation – MFN), εξήγησε ότι η απάντηση της ΕΕ ήταν το νομοθετικό πακέτο υγείας που προτάθηκε στο τέλος του έτους. Ανέφερε ότι, ενώ η ΕΕ εξετάζει χρηματοοικονομικά κίνητρα, παράλληλα προωθεί και την ατζέντα απλοποίησης διαδικασιών. «Γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις μας λειτουργούν με υψηλότερο κόστος. Γι’ αυτό ήταν υψίστης σημασίας να εξετάσουμε την ατζέντα απλοποίησης», είπε.

«Αν δει κανείς την πρόταση για τη βιοτεχνολογία, προσπαθήσαμε να κάνουμε τη ζωή ευκολότερη και απλούστερη χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των ασθενών και χωρίς να διακυβεύεται η επιστήμη», πρόσθεσε, εκφράζοντας μια «προσωπική τεκμηριωμένη εκτίμηση» ότι θα υπάρξει μείωση κόστους κατά 20-25%, σε σύγκριση με τους δασμούς 15% των ΗΠΑ.

Τόνισε επίσης τη σημασία του να διασφαλιστεί το ότι η καινοτομία θα συνεχιστεί στην Ευρώπη.

