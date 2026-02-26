Την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας, ζητά ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της Βουλής, Γιαννάκης Γαβριήλ

Όπως σημειώνει, «η συνεχιζόμενη αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου της Υπουργού Γεωργίας, συνιστά σοβαρή πολιτική αποτυχία με βαρύτατες συνέπειες για την κοινωνία και την οικονομία του τόπου. Η κρίση του αφθώδους πυρετού προστίθεται στην αλυσίδα των αποτυχιών, μαζί με τις καταστροφικές πυρκαγιές και την ανικανότητα αντιμετώπισης του υδατικού προβλήματος».

Η ανεπάρκεια, όπως λέει, και η προχειρότητα της κυβέρνησης στην πρόληψη αλλά και τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού που πλήττει καίρια την κτηνοτροφία του τόπου, αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την Υπουργό Γεωργίας.

Διαβάστε επίσης: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Είμαστε ακόμα στην αρχή» με τον αφθώδη πυρετό

«Βρισκόμαστε ενώπιον τεράστιων οικονομικών απωλειών για τους κτηνοτρόφους και σοβαρών κινδύνων που απειλούν τη βιωσιμότητα ολόκληρου του τομέα. Αντί λήψης αποτελεσματικών μέτρων αποτροπής της εξάπλωσης της ασθένειας στις ελεύθερες περιοχές, ελέγχων και άμεσων μέτρων στήριξης των πληγέντων, το αρμόδιο Υπουργείο έχει επιδοθεί σε ένα επικοινωνιακό παιγνίδι αποποίησης των ευθυνών του και επίρριψης των ευθυνών στους πληγέντες κτηνοτρόφους, κάτι που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό», τονίζει.

Υπό το βάρος αυτών των αποτυχιών, προσθέτει, τίθεται αμείλικτα ζήτημα ανάληψης πολιτικής ευθύνης. Η Υπουργός Γεωργίας δεν μπορεί πλέον να παραμένει στη θέση της. Η παραίτηση της αποτελεί πράξη στοιχειώδους πολιτικής ευθιξίας και εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

«Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία, σοβαρότητα, επάρκεια και υπευθυνότητα. Οι ευθύνες αγγίζουν τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος οφείλει επιτέλους να ανταποκριθεί και να ασκήσει τον θεσμικό του ρόλο», καταλήγει ο κ. Γαβριήλ.