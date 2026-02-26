Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σε δηλώσεις σχετικά με την ατζέντα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την Πολιτική Συνοχής κατά την προσέλευση του στη συνεδρίαση το πρωί της Πέμπτης, στις Βρυξέλλες, τόνισε τη σημασία της στην ατζέντα της ΕΕ αλλά και της Κυπριακής Προεδρίας.

«Είναι μεγάλη μου χαρά να προεδρεύω της σημερινής συνεδρίασης για την πολιτική συνοχής, η οποία είναι η πρώτη μετά την ανάληψη της Προεδρίας από την Κύπρο. Το μότο της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή στον κόσμο. Η στρατηγική αυτονομία περνά μέσα από την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανθεκτικότητα, ενώ η πολιτική συνοχής συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας,» δήλωσε ο κ. Κεραυνός. Πρόσθεσε πως «αυτό καταδεικνύει τη σημασία που έχει η πολιτική συνοχής στην ευρωπαϊκή ατζέντα».

Αναφερόμενος στην ημερήσια διάταξη, σημείωσε ότι στην ατζέντα της Πέμπτης υπάρχουν δύο θέματα: «το πρώτο αφορά την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τις πόλεις και το δεύτερο την ενδιάμεση αναθεώρηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο πλαίσιο της συνεδρίασης, η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στη μελλοντική κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις πόλεις και τις λειτουργικές αστικές περιοχές, καθώς και στον ρόλο τους στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, την κοινωνική ένταξη, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Παράλληλα, θα εξεταστούν τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης της πολιτικής συνοχής για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να σχεδιαστούν κίνητρα και μεγαλύτερες ευελιξίες για την επόμενη περίοδο, ώστε να ενισχυθεί η ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε συνθήκες οικονομικών και γεωπολιτικών μεταβολών.

Στο τραπέζι αναμένεται επίσης να τεθούν ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των κρατών και των περιφερειών, καθώς και η ανάγκη ενισχυμένης στήριξης για περιοχές με ιδιαίτερες γεωγραφικές και αναπτυξιακές προκλήσεις, όπως οι ανατολικές συνοριακές περιφέρειες της Ένωσης.



