Ο Επίτροπος Προεδρίας, Μάριος Χαρτσιώτης μεταβαίνει την Πέμπτη στην Αθήνα, για επαφές με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Αθανάσιο Δαβάκη, και άλλους κρατικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Επιτρόπου, ο κ. Χαρτσιώτης θα συναντηθεί επίσης με την Πρόεδρο της Πανελλήνιας Επιτροπής Γονέων και Συγγενων Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κυπριακής Τραγωδίας, Μαρία Καλμπουρτζή.



Πηγή: ΚΥΠΕ