«Η υγεία δεν είναι μόνο κοινωνική προτεραιότητα. Είναι μια στρατηγική επένδυση στην ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ευρώπης», ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Υγείας ΕΕ στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Η Κυπριακή Προεδρία αναλαμβάνει τις αρμοδιότητές της σε μια περίοδο σύνθετων και πολυεπίπεδων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων γεωπολιτικών εντάσεων, οικονομικών πιέσεων, κοινωνικών ανισοτήτων και περιβαλλοντικών κινδύνων που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών», επισήμανε ο κ. Χαραλαμπίδης, υπογραμμίζοντας στο πλαίσιο αυτό ότι το όραμα για την υγεία στην Ευρώπη «βασίζεται στην αλληλεγγύη, την ισότητα, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή», κάνοντας λόγο για θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ.

Εξάλλου, ο κ. Χαραλαμπίδης σημείωσε ότι «η Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη αξία σε αυτό το πνεύμα εμπιστοσύνης, διαλόγου και αμοιβαίου σεβασμού, στα κρίσιμα νομοθετικά και πολιτικά ζητήματα που έχουμε ενώπιόν μας».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη για έμφαση σε περισσότερη ανθεκτικότητα, ισχυρότερη συνοχή και ενισχυμένη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των πολιτών σε φάρμακα, τεχνολογίες και ποιοτική περίθαλψη, ανεξάρτητα από επείγουσες απειλές ή εξωτερικές κρίσεις.

«Στόχος μας είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, διασφαλίζοντας ότι κανένας Ευρωπαίος πολίτης δεν θα υστερεί, όσον αφορά τη δίκαιη και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη», συνέχισε. «Καλούμαστε από κοινού να μοιραστούμε μια φιλόδοξη, συνεκτική και ανθρωποκεντρική ευρωπαϊκή πολιτική υγείας, η οποία θα βελτιώσει αισθητά τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών», πρόσθεσε.

Αναφερθείς στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου, ο κ. Χαραλαμπίδης σημείωσε ότι εστιάζει στον «κρίσιμο τομέα της ψυχικής υγείας και της συμπερίληψης, ιδίως για τους νέους».

Είπε, ακόμα, ότι παρουσιάζεται και «μια πρωτοβουλία για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Κλινικής Αριστείας για τα φαρμακευτικά προϊόντα, ως εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας, της ποιότητας των αποφάσεων και της συνοχής των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας».

Επιπλέον, σημείωσε ότι η κυπριακή Προεδρία φιλοδοξεί επίσης να συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας, «καθώς αυτός αποτελεί βασικό μέσο για τη σύνδεση των συστημάτων υγείας, την ενίσχυση της τεχνητής νοημοσύνης και τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια πραγματικά ολοκληρωμένη Ένωση Υγείας», όπως είπε.

«Η Κυπριακή Προεδρία αντιμετωπίζει την υγεία ως ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη», κατέληξε ο Υπουργός, καλώντας τους συναδέλφους του να συνεργαστούν «για μια καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας για τους λαούς μας».

Τέλος, σημειώνοντας ότι «η υγεία δεν αποτελεί μόνο κοινωνική προτεραιότητα», αλλά και «μια στρατηγική επένδυση στην ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ευρώπης», διαβεβαίωσε ότι η κυπριακή Προεδρία είναι αποφασισμένη να ενισχύσει την πρόληψη, την ποιότητα της περίθαλψης και την επιστημονική αριστεία σε ολόκληρη την Ένωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ