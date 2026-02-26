Στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ως προϋπόθεσης για μία πιο αυτόνομη Ευρώπη αναφέρθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (Εσωτερική Αγορά και Βιομηχανία).

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι πρόκειται για το πρώτο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας υπό την Κυπριακή Προεδρία, σημειώνοντας ότι το γενικό όραμα είναι «μία αυτόνομη Ευρώπη μέσω της ανταγωνιστικότητας». Υπογράμμισε ότι η Ένωση οφείλει να ενισχύσει τα πλεονεκτήματά της, να εντοπίσει και να αξιοποιήσει νέους δρόμους ανάπτυξης και να μειώσει τις στρατηγικές της εξαρτήσεις.

Αναφερόμενος στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΑ), ο Υπουργός τόνισε ότι στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται περισσότερες από 26 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν πέραν των 90 εκατομμυρίων εργαζομένων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξής τους μέσω του Ταμείου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη βιομηχανική ικανότητα της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στους τομείς του χάλυβα, των χημικών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, με στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. «Πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, επισήμανε πως οι Υπουργοί θα συζητήσουν επίσης την προστασία των καταναλωτών, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Τόνισε πως στην ΕΕ υπάρχουν 100 εκατομμύρια καταναλωτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% του ΑΕΠ της Ένωσης.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, οι Υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές 2025-2030, το οποίο παρουσίασε η Κομισιόν στις 19 Νοεμβρίου 2025. Το θεματολόγιο καθορίζει τέσσερις βασικές προτεραιότητες. Την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές, την ενίσχυση της ψηφιακής δικαιοσύνης και προστασίας, την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης και τη διασφάλιση αποτελεσματικής επιβολής και έννομης προστασίας.

Οι Υπουργοί θα συζητήσουν επίσης το ΕΤΑ, ένα από τα κύρια στοιχεία του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2028-2034. Οι Υπουργοί θα πραγματοποιήσουν συζήτηση προσανατολισμού για το Ταμείο, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2026 για την Ενιαία Αγορά και την Ανταγωνιστικότητα, την οποία παρουσίασε η Κομισιόν στις 2 Φεβρουαρίου 2026. Η συζήτηση θα λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη Στρατηγική για μια απλή, απρόσκοπτη και ισχυρή ενιαία αγορά, την έκθεση του Enrico Letta με τίτλο «Πολύ περισσότερο από μία αγορά» και την Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας για την ΕΕ.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης ανταλλαγή απόψεων για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σχετικά με τη βιομηχανική ανθεκτικότητα, καθώς και για την παρακολούθηση των βιομηχανικών σχεδίων δράσης για τους τομείς του χάλυβα, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των χημικών, στο πλαίσιο της συμφωνίας για καθαρή βιομηχανία.

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν αναμένεται ότι θα παρουσιάσει τη Στρατηγική για τη Βιοοικονομία, η οποία εγκρίθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη βιοοικονομία στην ΕΕ.

Επιπλέον, η δανική και η ολλανδική αντιπροσωπεία θα παρουσιάσουν τον «ολοκληρωμένο Κανονισμό της ΕΕ για τη Βιοτεχνολογία ΙΙ για μια Ανταγωνιστική Ευρώπη». Η πολωνική αντιπροσωπεία θα ενημερώσει για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της υπουργικής συμμαχίας για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Τέλος, οι αντιπροσωπείες της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Τσεχίας και της Φινλανδίας αναμένεται πως θα ενημερώσουν τους Υπουργούς σχετικά με την αποτελεσματική πολιτική ανταγωνισμού, την οποία χαρακτηρίζουν ως ακρογωνιαίο λίθο μίας εύρυθμης, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς.



Διαβάστε επίσης: ΠτΔ: Υπάρχουν τεράστιες προοπτικές στον τομέα άμυνας και ασφάλειας με Ιταλία





Πηγή: ΚΥΠΕ