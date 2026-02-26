Την υποχρέωση «να αντλήσουμε διδάγματα» από την προσφορά και τη δράση του πρώτου Υπουργού Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας πως «η παιδεία μας είναι το στιβαρό θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται το παρελθόν, το παρόν, αλλά και το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλούσε το βράδυ της Τετάρτης, 25 Φεβρουαρίου 2026, σε εκδήλωση της Κίνησης Καθηγητών «Αλλαγή», με την ευκαιρία των 50 χρόνων από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Κύκκου Α΄ στη Λευκωσία.

Αναφερόμενος στη διαδρομή και τη συμβολή του τιμώμενου, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι για τον Σπυριδάκι «το σχολείο δεν ήταν μόνο χώρος μετάδοσης γνώσεως, αλλά πνευματικό φυτώριο για τη διάπλαση ολοκληρωμένων ανθρώπων», προσθέτοντας ότι στη βάση αυτής της αντίληψης «έβλεπε τη διεύρυνση του πνεύματος ιδιαίτερα των νέων, ως απαραίτητη διαδικασία για την εθνική επιβίωση της πατρίδας μας».

Παράλληλα, τόνισε ότι σήμερα «έχουμε υποχρέωση να εργαστούμε για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στον τόπο μας», υποδεικνύοντας πως «ένα από τα βασικά ζητούμενα είναι να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της μόρφωσης, ώστε τα εκπαιδευτήριά μας να γίνουν χώροι διάπλασης ανθρώπων με αυτογνωσία και με κριτική σκέψη».

Ο Πρόεδρος ανέφερε, ακόμη, ότι «αυτό το δικό του κληροδότημα αποτελεί για τη δική μας διακυβέρνηση και δική μας επιδίωξη», συνδέοντας τον στόχο με τη συνολικότερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Πολιτείας.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στον εκπαιδευτικό κόσμο, επανέλαβε πως «αναβαθμίζοντας ποιοτικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, καλλιεργώντας πολίτες που διακρίνονται από σεβασμό, ευθύνη, κοινωνική ευαισθησία και δημοκρατικό ήθος, διαφυλάττουμε μαζί την ταυτότητα, τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας, και το μέλλον μας σε αυτή τη χώρα», υπογραμμίζοντας ότι «επενδύουμε στην ιστορική μας συνέχεια, την εθνική μας επιβίωση, την απελευθέρωση, την ανάπτυξη και την εξέλιξη της πατρίδας μας».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις υπήρξε «ο θεμελιωτής της ελληνικής παιδείας στη μικρή μας πατρίδα» και «από τις πλέον εμπνευσμένες μορφές της νεότερης ιστορίας του Ελληνισμού». Είπε, ακόμη, πως «χωρίς το παραμικρό ίχνος φανατισμού και μισαλλοδοξίας» φρόντιζε να μεταδώσει στους μαθητές του «την πίστη στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη», ενώ υπογράμμισε ότι «ήθελε το σχολείο να αναδεικνύει σκεπτόμενους και συνειδητοποιημένους πολίτες».

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Κίνησης Καθηγητών «Αλλαγή», Δημήτρης Ταλιαδώρος, χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι «μία από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες της ελληνικής παιδείας της Κύπρου», αναφέρθηκε στη διαδρομή του ως διευθυντή του Παγκυπρίου Γυμνασίου, ως πρώτου προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ και ως πρώτου Υπουργού Παιδείας, σημειώνοντας ότι η έγνοιά του ήταν «η Ελλάδα και ο ελληνισμός της Κύπρου».

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος ανέφερε στον χαιρετισμό του ότι, «η ιστορική μνήμη είναι πυξίδα για το μέλλον» και πως η ιστορία «γράφεται στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και στα συγγράμματα ανθρώπων των γραμμάτων», υπογραμμίζοντας ότι ο Σπυριδάκις υπηρέτησε την παιδεία και την ιστορική έρευνα ως «αποστολή εθνικής και πνευματικής ευθύνης», ενώ επισήμανε ότι «μόνο με τον αγώνα θα αντικρίσουμε την ημέρα της δικαίωσης και της απελευθέρωσης της Κύπρου».

Στο πλαίσιο του φιλολογικού μνημοσύνου, προβλήθηκε αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, δημιουργία της Παντελίτσας Κωνσταντίνου, ενώ ακολούθησε η επίδοση τιμητικής πλακέτας στη μνήμη του, την οποία παρέλαβε ο υιός του, Ανδρέας Σπυριδάκις, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Ανδρέας Σπυριδάκις ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τους διοργανωτές της εκδήλωσης, αναφέροντας καταληκτικά ότι ο πατέρας του έζησε και πέθανε με τη φράση που έλεγε πάντα «Ελλάδα, το όνειρό μου και η γραφή μου».

Η εκδήλωση περιλάμβανε, επίσης, καλλιτεχνικό μέρος με τραγούδια από το Μουσικό Σχήμα του Λυκείου Κύκκου Α΄ υπό τη διδασκαλία της καθηγήτριας Μουσικής Μαρίας Αγρότη, παραδοσιακούς χορούς από το Χορευτικό Σχήμα του σχολείου και ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο.



Διαβάστε επίσης: Ενώπιον Δικαστηρίου σήμερα ο Κούμας - Οι κατηγορίες που είναι αντιμέτωπος





Πηγή: ΚΥΠΕ