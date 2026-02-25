Στην αύξηση των κοινωνικών δαπανών λόγω των καλών οικονομικών δεδομένων της χώρας αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, αντιπροσωπείες των ΚΥΣΟΑ, ΟΣΑΚ και Παρατηρητήριου Τρίτης Ηλικίας.

Καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους των Οργανώσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θέλω να αναφερθώ στη σημαντική δουλειά που κάνετε σε τρεις τομείς, ως επικεφαλής τριών Οργανώσεων, τις οποίες προσεγγίζουμε ως συνεργάτες και ως συνοδοιπόρους στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για να ενισχύσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Στην ουσία αυτά που επιχειρούμε να υλοποιήσουμε και αυτά που ήδη υλοποιήσαμε είναι μέσα στο πλαίσιο της συνεχούς διαβούλευσης που έχουμε μαζί σας. Στην ουσία ακολουθούμε το δικό σας πρόγραμμα και αυτός είναι ο στόχος, να συνεχίσουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα, με τα οικονομικά δεδομένα που δημιουργούνται ακριβώς λόγω της ανάπτυξης που υπάρχει στη χώρα μας, να έχουμε αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες και το 2024 και το 2025 και το 2026 με περισσότερη αύξηση, του 6%, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να συζητήσουμε συγκεκριμένα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να ανταποκριθούμε – διότι έτσι το προσεγγίζουμε εμείς – στην ελάχιστη υποχρέωση μας ως Πολιτεία, προς τους συμπολίτες μας».

