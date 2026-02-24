Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να παύσει την Υπουργό Γεωργίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΑΛΜΑ, προσθέτοντας ότι «η κυρία Παναγιώτου έχει αποδείξει, δυστυχώς, την ανεπάρκειά της να διοικεί».

Το ΑΛΜΑ υποστηρίζει – μεταξύ άλλων – «ότι προκύπτουν σοβαρές και αδιαμφισβήτητες πολιτικές ευθύνες» αναφορικά με τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού. Η Κυβέρνηση και οι αρμόδιοι Υπουργοί οφείλουν «να δώσουν πλήρεις και τεκμηριωμένες εξηγήσεις για τις παραλείψεις στην πρόληψη και την άμεση παρέμβαση», «να δημοσιοποιήσουν συγκεκριμένο και αναλυτικό χρονολόγιο ενεργειών πριν και μετά την εκδήλωση της κρίσης», «να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστική αναδιοργάνωση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, επιτήρησης και υγειονομικού ελέγχου», «να διασφαλίσουν πλήρεις, δίκαιες και άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους και αγρότες» και «να αναλάβουν τις πολιτικές ευθύνες που τους αναλογούν», τονίζει.

«Η Υπουργός Γεωργίας έχει, προ πολλού, απολέσει πλήρως την έξωθεν καλή μαρτυρία», αναφέρει το ΑΛΜΑ, προσθέτοντας ότι «η κυρία Παναγιώτου έχει αποδείξει, δυστυχώς, την ανεπάρκειά της να διοικεί». «Η παραμονή της στο Υπουργείο Γεωργίας μόνο κινδύνους εγκυμονεί. Εφόσον η ίδια δεν έχει την ευαισθησία να παραιτηθεί, οφείλει να την παύσει ο Πρόεδρος, έστω κι αν η σύζυγός του έχει διαφορετική γνώμη», προσθέτει.

Πηγή: ΚΥΠΕ