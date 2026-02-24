Στόχος τα νομοσχέδια του πρώτου Πυλώνα για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να κατατεθούν, αρχές Ιουνίου, στη νέα Βουλή που θα προκύψει μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου με στόχο την εφαρμογή του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος όσον αφορά τον πρώτο Πυλώνα, την 1η Ιανουαρίου του 2027, κατέληξε το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας ύστερα από δίωρη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

«Πρόθεση μας είναι ή δυνατό τα νομοσχέδια που αφορούν τον πρώτο Πυλώνα να μπορούν να κατατεθούν στη νέα Βουλή τον προσεχή Ιούνιο για να ξεκινήσει η συζήτηση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές με σκοπό και στόχο να μπορεί να υλοποιηθεί από 1η Ιανουαρίου του 1927», πρόσθεσε.

Προς αυτό τον σκοπό, σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, καθορίστηκαν τέσσερις συνεδρίες του Σώματος εντός Μαρτίου, αρχίζοντας από τις 5 του μήνα, για «να προχωρήσει η εξέταση του θέματος και ει δυνατόν να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην πιο δυνατή συναίνεση μεταξύ μας».

Είπε ακόμη ότι κατά τη συζήτηση του πρώτου Πυλώνα, θα διαμορφωθεί και ένας οδικός χάρτης για τον δεύτερο Πυλώνα και "ένα γενικό περίγραμμα πώς βλέπουμε τον δεύτερο Πυλώνα".

Ανέφερε επίσης ότι κατά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος συζητήθηκαν το επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για την επάρκεια κατώτατων μισθών και το τροποποιητικό νομοσχέδιο αναφορικά με το σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επιπλέον, ο Υπουργός ανέφερε σε σχέση με την αναλογιστική μείωση του 12% ότι «θα υπάρξει μείωση της μείωσης αυτής, αναλόγως με τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν και που θα συμφωνηθούν».

«Ως ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θέλω να επαναβεβαιώσω ότι αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στον κοινωνικό διάλογο και στην τριμερή κοινωνική συνεργασία της πολιτείας, των εργοδοτών και των συντεχνιών», είπε ο κ. Μουσιούττας μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στο οποίο μετέχουν οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

«Οι τεκμηριωμένες και εποικοδομητικές απόψεις των κοινωνικών εταίρων είναι αναγκαίες ώστε να συνδιαμορφώσουμε όπου είναι δυνατόν ή όσο είναι δυνατόν λύσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και να διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή αποδοχή», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο κ. Μουσιούττα είπε ότι κατά τη συνεδρία συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και στην προστασία των εργαζομένων και πρόσθεσε συγκεκριμένα ότι «συνεχίστηκε η συζήτηση για την πρόοδο των εργασιών της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η οποία αποτελεί εμβληματική δράση της Κυβέρνησης».

«Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός συστήματος πιο απλού, ουσιαστικού και βιώσιμου, το οποίο θα διασφαλίζει την επάρκεια του εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση και θα ενισχύει τη δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των ανισοτήτων», υπογράμμισε.

Πιο, συγκεκριμένα, ανέφερε ότι σήμερα δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί γραπτώς από όλους τους εταίρους.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, ξεκίνησε η απάντηση των γενικότερων ερωτήσεων που αφορούν τη φιλοσοφία του συστήματος και στην επόμενη συνεδρία που είναι ορισμένη στις 5 του Μάρτη θα συνεχιστούν οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά και στους προβληματισμούς που ακούστηκαν από τους εταίρους όσον αφορά τις παραδοχές που υπάρχουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε, όπως είπε, μέσα στις τέσσερις συνεδρίες που έχουν οριστεί μέσα στον ερχόμενο μήνα, αρχίζοντας από τις 5 Μαρτίου, «να προχωρήσει η εξέταση του θέματος και ει δυνατόν να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην πιο δυνατή συναίνεση μεταξύ μας».

Επίσης, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι το σημείο που αναφέρθηκε στο τέλος της συνεδρίας αφορούσε στο κατά πόσο προχωρεί η συζήτηση για τους δύο πυλώνες ταυτόχρονα ή συζητείται πρώτα ο ένας Πυλώνας «ως είναι η θέση μας ως Κυβέρνηση».

Εξηγώντας τη θέση της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι ο λόγος που το αναφέρει αυτό είναι «διότι και για τεχνικούς και για ανθρώπινους λόγους δεν είναι δυνατόν η άμεση προώθηση των θέσεων του δεύτερου Πυλώνα».

«Εκείνο όμως που έχουμε πει ξανά, είναι ότι προχωρώντας τη συζήτηση και κατάληξη για τον πρώτον Πυλώνα – για τον οποίο οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες και υπάρχουν επιλογές - μπορούμε να δώσουμε ένα οδικό χάρτη για τον δεύτερο Πυλώνα και ένα γενικό περίγραμμα πώς βλέπουμε τον δεύτερο Πυλώνα», ανέφερε και πρόσθεσε πως οι εταίροι θα πρέπει να γίνουν συνεργάτες στη διαμόρφωση του δεύτερου Πυλώνα.

Ωστόσο, ανέφερε ότι αυτά δεν είναι θέματα κατά την άποψή του που θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσα στους ερχόμενους τρεις μήνες, κατά τους οποίους «η Κυβέρνηση έθεσε ως στόχο τα νομοσχέδια του πρώτου Πυλώνα να μπορούν να περάσουν τη διαδικασία που χρειάζεται και να κατατεθούν στη νέα Βουλή (μετά τις εκλογές), αρχές Ιουνίου, για συζήτηση με σκοπό και στόχο την εφαρμογή του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος όσον αφορά τον πρώτο Πυλώνα, την 1η Ιανουαρίου του 2027».

Σε αυτά καταλήξαμε σήμερα στη συζήτηση όσον αφορά τον πρώτο Πυλώνα, πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας επίσης παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το επικαιροποιημένο νομοσχέδιο ο περί της επάρκειας κατωτάτων μισθών νόμος του 2026 με σκοπό τη διαμόρφωση τελικών απόψεων πάνω σε αυτό όπως διαμορφώθηκε μετά τη συνεδρία της Σχετικής Τεχνικής Επιτροπής.

Είπε ακόμη ότι εξετάστηκε επίσης το τροποποιητικό νομοσχέδιο αναφορικά με το σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το οποίο επιδιώκουμε να βελτιωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, η ενίσχυση της διαφάνειας και η προστασία των ήδη εντεταγμένων οφειλετών μέσω μεταβατικής διάταξης.

Ανέφερε πως υπήρχε και τέταρτο θέμα στην ημερήσια διάταξη που αφορούσε μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας για ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία και πρόσθεσε πως «λόγω χρόνου δεν συζητήθηκε αλλά «θα είναι στην ημερήσια διάταξη στις 5 του Μάρτη μαζί με το συνταξιοδοτικό για να προχωρήσει η συζήτηση και αυτού του θέματος.

«Το εύρος και η σημαντικότητα των θεμάτων που συζητήθηκαν αντικατοπτρίζουν τη σταθερή θέση του Υπουργείου και της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, δίκαιου και βιώσιμου εργασιακού πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς αμοιβές, ίσες ευκαιρίες και ισχυρή κοινωνική προστασία», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και στην αντιμετώπιση υφιστάμενων στρεβλώσεων στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού.

Είπε ακόμη ότι ο τριμερής διάλογος που συνεχίζεται, θα ενταθεί και για αυτά τα θέματα που έχουμε ενώπιό μας αλλά και για όλα τα εργασιακά θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας.

«Προσβλέπουμε στη συνεργασία, στη συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να φέρνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση γιατί δεν θα συζητηθεί και ο δεύτερος Πυλώνας, ο κ. Μουσιούττας εξήγησε ότι «εδώ και δύο χρόνια που έχει ξεκίνησε η συζήτηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, αναλώθηκαν για συζήτηση του πρώτου πυλώνα» και «δεν αγγίχτηκε ούτε μια στιγμή, η συζήτηση για τον δεύτερο πυλώνα».

Ανέφερε ότι η υλοποίηση του δεύτερου Πυλώνα που αφορά τα ταμεία προνοίας χρειάζεται μια περίοδο τουλάχιστον τρία με τέσσερα χρόνια για να μπορέσει να προωθηθεί και να υλοποιηθεί.

Ερωτηθείς αν συζητήθηκε η αναλογιστική μείωση του 12%, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι αυτό είναι μέρος του πρώτου Πυλώνα και για το οποίο τέθηκαν «διάφορα ερωτήματα».

«Σήμερα απαντήθηκαν ερωτήσεις όσον αφορούν το γενικότερο πλαίσιο φιλοσοφίας και είμαι σίγουρος ότι στην ερχόμενη συνέδρια θα μπούμε σε πιο πρακτικές ερωτήσεις», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «η αναλογιστική μείωση του 12% που υπάρχει σήμερα περιλαμβάνεται μέσα στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, θα υπάρξει μείωση της μείωσης αυτής, αναλόγως με τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν και που θα συμφωνηθούν».

«Σε κάποιον μπορεί η μείωση της μείωσης να είναι 2%, σε κάποιον άλλον μπορεί να φτάνει μέχρι 10%», ανέφερε και πρόσθεσε πως «ό,τι αποφασιστεί θα αφορά και τους υφιστάμενους συνταξιούχους και τους μελλοντικούς συνταξιούχους».

Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα για μείωση συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι αυτό είναι μια παραδοχές υπάρχουν και πρόσθεσε ότι υπάρχουν παραδοχές με τις οποίες σε βάθος χρόνου μια μικρή μερίδα συνταξιούχων μπορεί να υποστεί κάποια μικρή μείωση».

“Είναι μία από τις παραδοχές που υπάρχουν», πρόσθεσε.

