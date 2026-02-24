Δημόσια τοποθέτηση για την εφαρμογή Agora του Φειδία Παναγιώτου έκανε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μαρία Χριστοφίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ.

Η κ. Χριστοφίδου επιβεβαίωσε ότι η Αρχή έχει αποστείλει, στις 20 Φεβρουαρίου, επιστολή προς τους νομικούς εκπροσώπους του κ. Παναγιώτου, ζητώντας την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας, έως ότου ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συμμόρφωση με το αίτημα της Αρχής.



«Από τον Οκτώβριο η ενημέρωση»

Η Επίτροπος διευκρίνισε ότι η Αρχή είχε ενημερώσει τους εμπλεκόμενους ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο.

«Αναμέναμε μέχρι και σήμερα την επιβεβαίωση της προσωρινής διακοπής και δεν έχει υπάρξει γραπτή ενημέρωση ούτε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ζήτημα επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων

Εξηγώντας το νομικό υπόβαθρο της παρέμβασης, η κ. Χριστοφίδου σημείωσε ότι όταν η επεξεργασία αφορά ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως δεδομένα που σχετίζονται με πολιτικά φρονήματα και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα, το πλαίσιο καθίσταται αυστηρότερο.

Σύμφωνα με την ίδια, σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων (DPIA) πριν από την έναρξη ή συνέχιση της επεξεργασίας.

Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται ρητά στα άρθρα 35 και 36 του Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), τα οποία επιβάλλουν προηγούμενη αξιολόγηση όταν μια πράξη επεξεργασίας – ιδίως με τη χρήση νέων τεχνολογιών – ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων.

«Η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου πριν από την επεξεργασία αποτελεί υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας», υπογράμμισε.

«Δεν λειτουργούμε πολιτικά»

Η Επίτροπος τόνισε ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων είναι ανεξάρτητη εποπτική αρχή και δεν εμπλέκεται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις.

«Λειτουργούμε αποκλειστικά και μόνο για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, βάσει του Γενικού Κανονισμού και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας», ανέφερε.

Πιθανές κυρώσεις

Ερωτηθείσα εάν υπάρχει δυνατότητα άμεσης διακοπής της λειτουργίας της εφαρμογής, η κ. Χριστοφίδου απάντησε ότι η Αρχή θα κινηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Μεταξύ των ενδεχόμενων μέτρων που προβλέπονται είναι:

σύσταση,

επίπληξη,

επιβολή διοικητικού προστίμου.

«Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα, μέχρι να προχωρήσουμε με την απόφασή μας», κατέληξε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση.



