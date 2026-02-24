Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου δήλωσε πως δεν πρόκειται να κατεβάσει την εφαρμογή «Agora», που σχετίζεται με την Άμεση Δημοκρατία, παρά τις συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα .

«Έρχεται η Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων (Μαρία Χριστοφίδου) και μας λέει ότι πρέπει να κατεβάσουμε το application, αλλά δεν μας λέει ποιο είναι το πρόβλημα που θα πρέπει να βελτιώσουμε. Καταλαβαίνετε τον λόγο που τώρα, 10 μέρες πριν από τις εκλογές, στο application μας κάνουν αυτό το πράγμα. Το app υπάρχει εδώ και τόσους μήνες και ψηφίζει ο κόσμος.

Από την ομάδα προσωπικών δεδομένων του Ευρωκοινοβουλίου μας ενέκριναν την εφαρμογή, ότι πληροί όλα τα κριτήρια προσωπικών δεδομένων. Τώρα έρχεται η Επίτροπος Κύπρου και μας λέει ότι πρέπει να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Εδώ και καιρό συζητούμε μαζί της και της λέμε πως, αν υπάρχει κάτι λάθος, θα το διορθώσουμε αυθημερόν. Αυτό είναι παράλογο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε μαζί της, να μας πει τι θέλει να βελτιώσουμε», είπε.

«Αυτά τα ηλίθια πράγματα κάνουν και γυρίζουν μπούμερανγκ εναντίον τους. Έχουμε 12.500 χρήστες και θα ψηφίσουν στην εφαρμογή. Μας κάνουν πόλεμο και γι’ αυτό θα πάει καλά η Άμεση Δημοκρατία... [....] Παίζουν πολιτικά παιχνίδια λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Ο καθένας βάζει την ταυτότητά του με τη θέλησή του και κατεβάζουν το app. Δεν αναγκάζουμε κανέναν», είπε.

«Καταλαβαίνω και την Επίτροπο Δεδομένων, η οποία δέχεται πίεση, λογικά, από τα κόμματα και είναι και η ίδια σε ένα κόμμα. Πρέπει να δέχεται πίεση, αλλά δεν είναι σωστό να μας λέει να κατεβάσουμε την εφαρμογή μέχρι να μας πει τι θέλει.

Στη χειρότερη περίπτωση θα μου βάλουν πρόστιμο, αλλά θα τα πούμε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, αν χρειαστεί». Μεταξύ άλλων είπε θα αναρτήσει σήμερα νέο βίντεο που θα παρουσιάζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.







H θέση της Αρχής



Υπενθυμίζεται πως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέστειλε προ ημερών, επίσημη επιστολή στους νομικούς εκπροσώπους του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ζητώντας την άμεση και προσωρινή διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας «Agora», μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων (ΕΑΠΔ) και να εκδοθεί θετική γνώμη.

Όπως επισημαίνει η Επίτροπος Μαρία Χριστοφίδου, η συμμόρφωση με τον GDPR και την εθνική νομοθεσία αποτελεί νομική υποχρέωση και όχι επιλογή. Η Αρχή αναμένει γραπτή επιβεβαίωση της διακοπής και δηλώνει ότι θα ενεργήσει αναλόγως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.