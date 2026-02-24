Δεν προχώρησαν εκποιήσεις σε προσφυγικούς συνοικισμούς μετά από τις παραινέσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ωστόσο σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα που αφορά κατοικίες σε συνοικισμούς αυτοστέγασης, δήλωσε μετά τη συνεδρία της Επιτροπής ο Πρόεδρός της, βουλευτής ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος, με μέλη της Επιτροπής να εκφράζουν ικανοποίηση για αυτό.

Δεκατέσσερις υποθέσεις σε προσφυγικούς συνοικισμούς βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και 320 υποθέσεις στην ΚΕΔΙΠΕΣ, αναφέρθηκε κατά τη συνεδρία από την Πρόεδρο του Συνδέσμου Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστριών Εταιρειών Πιστωτικών Διευκολύνσεων, Ανθή Εξαδάκτυλου. Για το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης έχουν ήδη εγκριθεί πέραν των 500 αιτήσεων και υπάρχουν άλλες 1000 προς εξέταση, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος δεν σχολίασε στοιχεία που ανέφερε η διευθύντρια του συνδέσμου δανειοληπτών, Τζένη Παπαχαραλάμπους ότι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, το 2015, έδωσαν 3,2 δις ευρώ για να αποκτήσουν δάνεια αξίας 16,7 δις ευρώ, επικαλούμενη στοιχεία της ΚΤΚ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Νίκος Κέττηρος δήλωσε από πλευράς του ότι, «έχουμε διαπιστώσει με ικανοποίηση ότι έχουν ακολουθήσει όλες τις παραινέσεις και τις οδηγίες τις οποίες έδωσε η Επιτροπή Προσφύγων και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων δεν προχώρησαν σε καμία διαδικασία εκποίησης το προηγούμενο διάστημα».

Σημείωσε ότι «υπάρχει όμως ένα ζήτημα ακόμη σε εκκρεμότητα, που είναι οι κατοικίες που βρίσκονται στους συνοικισμούς αυτοστέγασης, και για αυτές τις κατοικίες δεν υπάρχουν στοιχεία από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων».

Άρα, είπε, «αυτό το οποίο συμφωνήσαμε σήμερα είναι ότι όσοι δανειολήπτες έχουν ζητήματα με τα δάνειά τους και έχουν λάβει επιστολή, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με αυτές τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και να δηλώσουν ότι η κατοικία τους είναι σε προσφυγικό συνοικισμό αυτοστέγασης, για να μπορέσει να γίνει μια διευθέτηση».

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, είπε ότι «οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι η μέριμνά μας αφορά σε όλους τους πρόσφυγες που βρίσκονται σε αυτή τη θέση και είμαστε κάθετοι σε πολιτικές που τους σπρώχνουν στη λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων στα κατεχόμενα».

Σημείωσε περαιτέρω πως «καλούμε τους επηρεαζόμενους πολίτες που ήδη έλαβαν σχετικές επιστολές να αποταθούν στη Χρηματοοικονομική Επίτροπο ή στην ανάλογη εταιρεία εξαγοράς πιστώσεως του δανείου τους. Απαιτείται άμεση επανεξέταση του πλαισίου εκποιήσεων».

Συνεχίζοντας, η κ. Σούπερμαν είπε ότι «σημειώνουμε την ικανοποίησή μας που οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς δανείων δεν έχουν προχωρήσει μέχρι αυτή τη στιγμή σε κάποια εκποίηση πρώτης κατοικίας σε προσφυγικούς συνοικισμούς».

Το θέμα, «θα πρέπει να το δούμε και σε ευρύτερο πλαίσιο, γιατί πέραν από τους προσφυγικούς συνοικισμούς υπάρχουν και οι περιπτώσεις πρώτης κατοικίας σε αυτοστεγάσεις και επίσης κάποιοι πρόσφυγες που έχουν κτίσει εκτός των προσφυγικών συνοικισμών και της αυτοστέγασης», ανέφερε ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Γιώργος Πενηνταέξ.

«Το θέμα των εκποιήσεων είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Κάθε μέρα εκτυλίσσονται ανθρώπινες τραγωδίες στην Κύπρο. Είναι μια τρομερά ψυχοφθόρα διαδικασία. Για τον προσφυγικό κόσμο που έχασε ήδη μια φορά τα πάντα, η υπόθεση της εκποίησης αποκτά μια επιπρόσθετη τραγική διάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να γίνουν για 2η φορά άστεγοι και εκτοπισμένοι. Αναμένουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τα funds και οι τράπεζες θα δείξουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία», σημείωσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης.

«Από τον αριθμό των 599 υποθέσεων που είχαμε πει ότι βρίσκονται στις εταιρείες, μετά από επανατροφοδότηση που πήραμε από το κτηματολόγιο, μόλις 14 υποθέσεις σε προσφυγικούς συνοικισμούς βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. Και ένας αριθμός 320 υποθέσεων στην ΚΕΔΙΠΕΣ», ανέφερε η Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστριών Εταιρειών Πιστωτικών Διευκολύνσεων, Ανθή Εξαδάκτυλου.

Οι υποθέσεις, είπε, «που ήρθαν κοντά μας τις έχουμε δει με ιδιαίτερη ευαισθησία. Σε κάποιες περιπτώσεις ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για συναινετική λύση». Εκεί, «που υπάρχει ανταπόκριση από τους δανειολήπτες, σίγουρα ανταποκρινόμαστε και εμείς», ανέφερε

Η Χρηματοοικονομική Επίτροπος, Βαλεντίνα Γεωργιάδου, ανέφερε από πλευράς ότι η αναφορά της σχετιζόταν μόνο με τα ζητήματα αυτής της κατηγορίας και σημείωσε ότι «είχαμε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις που ήρθαν κοντά μας, οι δύο ήταν στην ΚΕΔΙΠΕΣ, η μία στη ΘΕΜΙΣ. Αμέσως στείλαμε αίτημα για να μην προχωρήσει η διαδικασία, το οποίο έγινε αποδεκτό. Υπήρξε σεβασμός εκ των πραγμάτων από τις εταιρείες προς την επιτροπή. Αντιλαμβάνομαι ότι εξετάζονται ξεχωριστά οι περιπτώσεις. Θα ζητούσα να υπήρχε η ίδια ευαισθησία και σε άλλες περιπτώσεις».

Η Διευθύντρια του Συνδέσμου Δανειοληπτών, Τζένη Παπαχαραλάμπους, χαιρέτησε τις εταιρείες διαχείρισης εξαγοράς που ακολούθησαν την εισήγηση ότι οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης ευαισθησίας.

«Θέλω να κάνω μια εισήγηση για τις υποθέσεις που είναι σε διαπραγμάτευση. Μετά τα στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα ότι έχουν ήδη εισπράξει σχεδόν στο διπλάσιο από ό,τι πλήρωσαν για να πάρουν αυτά τα δάνεια, κάνω την εισήγηση ότι στις υποθέσεις που δεν έχει βρεθεί μια συναινετική λύση, να είναι λίγο πιο ευαίσθητοι στο ποσό διαγραφής», είπε.

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι «βλέπουμε ότι η έκταση του προβλήματος ήταν τελικά μικρότερη. Ο υφιστάμενος αριθμός είναι διαχειρίσιμος, ώστε να γίνει ένας προσεκτικός χειρισμός για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Για το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης έχουν ήδη εγκριθεί πέραν των 500 αιτήσεων. Υπάρχουν άλλες 1000 προς εξέταση».

Με νέα τοποθέτηση, η Τζένη Παπαχαραλάμπους αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που σχετίζονται με τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, στοιχεία τα οποία βρίσκονται και στο υπόμνημα που κατατέθηκε στην Επιτροπή από τον Σύνδεσμο Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών. «Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, το 2015, έδωσαν 3,2 δις ευρώ για να αποκτήσουν δάνεια αξίας 16,7 δις ευρώ. Από αυτά, εισέπραξαν 5,7 δις, είτε μέσω πλειστηριασμών είτε μέσω αποπληρωμής με μετρητά. Σήμερα έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους δάνεια αξίας 18,5 δις, ποσό που προκύπτει λόγω του τοκισμού. Οι τόκοι αγγίζουν μέχρι το 12%», σημείωσε.

Κληθείς να απαντήσει εάν αληθεύουν τα εν λόγω στοιχεία, ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε: «Αυτά τα στοιχεία στηρίζονται σε ένα δημοσίευμα, το οποίο στηρίζεται με τη σειρά του σε μια επιστολή εμπιστευτικής φύσεως που στάλθηκε από την Κεντρική Τράπεζα. Δεν σχολιάζω επιστολή εμπιστευτικής φύσεως που στάλθηκε στη Βουλή και διέρρευσε στον Τύπο».

Η κ. Εξαδάκτυλου, επίσης, είπε ότι δεν θα σχολιάσει και ότι δεν έχουν πρόσβαση στην εμπιστευτική επιστολή. «Κάποια αυθαίρετα συμπεράσματα δεν βοηθούν ούτε εμάς ούτε τους δανειολήπτες», ήταν η τοποθέτηση της για το θέμα.

«Επειδή οι αναφορές αυτές ήταν πάρα πολύ σοβαρές και η Κεντρική Τράπεζα δεν ήθελε ούτε να επιβεβαιώσει αλλά ούτε και διέψευσε, ζητήσαμε ως Επιτροπή να καταθέσει εγγράφως η Κεντρική Τράπεζα αυτά τα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων», σημείωσε ο Νίκος Κέττηρος.

«Υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο. Άλλο η διαδικασία εκποίησης και άλλο ο πλειστηριασμός. Για όσους δεν θα ενταχθούν στο ενοίκιο έναντι δόσης, είναι προστασία το ότι εκκρεμεί η αίτησή τους. Για όσο καιρό εκκρεμεί η αίτηση, δεν θα προχωρούν σε πλειστηριασμούς οι εταιρείες. Έχουν δεσμευτεί γραπτώς για αυτό», διευκρίνισε η Χρηματοοικονομική Επίτροπος.

«Δεν έχουμε στοιχεία για να ξέρουμε ποια ακίνητα εμπίπτουν στις αυτοστεγάσεις. Τα στοιχεία που έχουμε για τους δανειολήπτες είναι περιορισμένα και μη επικαιροποιημένα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε διαχρονικά», ανέφερε η Ανθή Εξαδάκτυλου για τα ακίνητα που εμπίπτουν στις αυτοστεγάσεις.

Εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν, ευελπιστώντας ότι θα βρεθούν οι τρόποι για να μην εκτοπιστούν οι πρόσφυγες για δεύτερη φορά. Την ανάγκη της προστασίας της πρώτης κατοικίας των προσφύγων επισήμανε και η εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων. Τέλος, ο εκπρόσωπος του συνδέσμου τραπεζών ανέφερε πως δεν υπάρχουν ενώπιόν τους υποθέσεις που να προχωρήσουν σε εκποίηση.

