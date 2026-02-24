Έχω αποταθεί στον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ γραπτώς, εδώ και μέρες, ζητώντας να τον συναντήσω εντός Μαρτίου και προγραμματίζω να συγκαλέσω και συνάντηση του Εθνικού Συμβουλίου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση πραγμάτων, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά την επιστροφή του από τη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, και ερωτηθείς αν υπήρξε κάποια πρόοδος από τη σημερινή συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είχαμε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ανασκοπήσαμε την πρόοδο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και συμφωνήσαμε να δώσουμε κάποιες περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές προς τους διαπραγματευτές.

Ανταλλάξαμε απόψεις, συζητήσαμε για θέματα ουσίας του Κυπριακού που άπτονται των κεφαλαίων του Κυπριακού και συμφωνήσαμε να βρεθούμε ξανά σύντομα.

Οι διαπραγματευτές θα διευθετήσουν την ημερομηνία.

Από εκεί και πέρα έχω αποταθεί στον Γενικό Γραμματέα γραπτώς από την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ και μέρες. Έχω ζητήσει να τον συναντήσω εντός Μαρτίου και προγραμματίζω να συγκαλέσω και συνάντηση του Εθνικού Συμβουλίου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση πραγμάτων».

Ερωτηθείς σε ποιο κλίμα έγινε η συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σε πολύ καλό κλίμα», ενώ σε ερώτηση για τα ΜΟΕ είπε ότι «ανασκοπήσαμε όλα τα μέτρα Οικοδόμησης εμπιστοσύνης, την πρόοδο που παρατηρείται, εκεί που υπάρχει καθυστέρηση και θα δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές στους διαπραγματευτές για να συνεχίσουν τη συζήτηση».

Ερωτηθείς είπε ότι «προτείναμε εδώ και καιρό τη Λιδείνη (οδόφραγμα), όπως και τα τέσσερα οδοφράγματα. Επαναλαμβάνω ότι μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης που κάναμε για όλα τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, συζητήσαμε και για το συγκεκριμένο θέμα και θα δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες προς τους διαπραγματευτές».

Κληθείς να πει αν στα θέματα ουσίας έγινε κάποια συγκεκριμένη αναφορά στις προτάσεις τις οποίες είχε καταθέσει την προηγούμενη φορά, είτε για καταγραφή των συγκλίσεων είτε για επαναβεβαίωση της βάσης λύσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «φυσικά έγινε. Μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης για την ουσία και τα κεφάλαια για τον επιδιωκόμενο στόχο έγινε μια ανοιχτή και ειλικρινής συζήτηση».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι πριν τη συνάντηση, ο κ. Έρχιουρμαν έκανε ανάρτηση με παράπονα, λέγοντας ότι δεν θα εισέλθει σε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών και ερωτηθείς αν έγινε δέκτης παραπόνων στη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Σας είπα και πηγαίνοντας ότι δεν αποπροσανατολίζομαι από οτιδήποτε, έχω ξεκάθαρο στόχο στο μυαλό μου, τι επιδιώκω, ποιος είναι ο στόχος αυτών των συναντήσεων. Και επαναλαμβάνω, θα ξανασυναντηθούμε πολύ σύντομα, έτσι ώστε να δούμε ακριβώς αυτό τον βασικό στόχο που είναι η επανέναρξη συνομιλιών, ουσιαστικών συνομιλιών με πλήρη διασφάλιση του κεκτημένου των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο της επίλυσης του Κυπριακού».

Ερωτηθείς αν διαπίστωσε την ίδια προθυμία και από την άλλη πλευρά για συνέχιση του διαλόγου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «ναι, όπως σας είπα, συμφωνήσαμε να ξανασυναντηθούμε σύντομα, έτσι ώστε να δούμε πως δημιουργούνται οι συνθήκες για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες».

Σε ερώτηση αν υπάρχει πρόθεση για επαναβεβαίωση της βάσης λύσης της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αν δεν με απατά η μνήμη μου, στις 11 Δεκεμβρίου, επαναβεβαιώσαμε την πολιτική ισότητα στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μιλάνε πολύ συγκεκριμένα για τη λύση του Κυπριακού, για τον επιδιωκόμενο στόχο».

Εξάλλου, ερωτηθείς αν με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη συζήτησαν για το θέμα του αφθώδους πυρετού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε αρνητικά.

Τέλος, ερωτηθείς αν θα εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν για τη σημερινή συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε αρνητικά.