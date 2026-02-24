Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12:30 to meshm;eri, η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στην παρουσία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Khassim Diagne.

Σε δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση, ο Πρόεδρος τα Δημοκρατίας, ανέφερε πως προσέρχεται σε αυτή με στόχο την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Υπογράμμισε την ετοιμότητά του για έναν «ειλικρινή διάλογο» που θα ανοίξει τον δρόμο για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017.

Όπως πρόσθεσε, προσέρχεται στη συνάντηση με «ξεκάθαρο στόχο και ξεκάθαρη επιδίωξη», για ουσιαστική συζήτηση για το πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επανέναρξης της διαδικασίας.

Τόνισε, μάλιστα, ότι είναι «πανέτοιμος», ακόμη και εντός της επόμενης εβδομάδας, να συμμετάσχει σε διευρυμένη συνάντηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. «Παρόλα όσα λέγονται και διαβάζω, δεν αποπροσανατολίζομαι από τον στόχο», σημείωσε με έμφαση.

Διαβάστε επίσης: Νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν για τα ΜΟΕ

Αναφερόμενος στο πλαίσιο της διαδικασίας, υπενθύμισε ότι η κοινή ανακοίνωση του περασμένου Δεκεμβρίου ήταν ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών και περιλάμβανε ρητή αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάτι που –όπως είπε– συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη είναι λύση στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων, απορρίπτοντας εκ νέου προσεγγίσεις εκτός του συμφωνημένου πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό, άφησε αιχμές για την προηγούμενη περίοδο, αναφέροντας ότι «χάθηκε αρκετός χρόνος» με τον Ερσίν Τατάρ, λόγω –όπως είπε– της θέσης που είχε εκφράσει υπέρ λύσης δύο κρατών, εκτός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, θέση που «δεν γίνεται αποδεκτή από κανέναν στη διεθνή κοινότητα, ούτε φυσικά από εμάς». Χωρίς να θέλει να μιλήσει εκ μέρους οποιουδήποτε, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο στόχος θα είναι κοινός και ξεκάθαρος: η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.