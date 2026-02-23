Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνέδριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, με τη συμμετοχή Ευρωβουλευτών και Βουλευτών από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποψήφιες χώρες και χώρες παρατηρητές.

Η εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, συνδιοργανώθηκε από το θεσμικό όργανο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, τονίζοντας ότι οι συμμετέχοντες συναντιούνται όχι μόνο ως εκπρόσωποι θεσμών και κρατών, αλλά και ως θεματοφύλακες μίας κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς που γεννήθηκε μέσα από κρίσεις και συγκρούσεις και αποτελεί πυξίδα προόδου για την ήπειρο. Η κ. Δημητρίου επισήμανε ότι η Ευρώπη οικοδομήθηκε γύρω από τον διάλογο και στην αποδοχή της διαφωνίας, ενώ υπογράμμισε ότι η ενότητά της δεν είναι αποτέλεσμα ομοιομορφίας, αλλά συνειδητή πολιτική επιλογή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα της δημοκρατίας σήμερα δοκιμάζεται σε μία εποχή έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και βαθιάς αβεβαιότητας. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η ειρήνη και η ασφάλεια στην Ευρώπη δεν είναι δεδομένες. Υπενθύμισε ότι η Κύπρος, ως κράτος που έχει βιώσει εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της επικράτειάς της, κατανοεί τις συνέπειες παραβίασης του διεθνούς δικαίου και υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης της Ουκρανίας.

Στην ομιλία της, η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εποχής, επισημαίνοντας πως χαρακτηρίζεται από την υπερπληροφόρηση, «αλλά όχι από γνώση». Πρόσθεσε πως τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συμμετοχική Δημοκρατία, συχνά λειτουργούν ως επιταχυντές παραπληροφόρησης. «Το ψέμα διαδίδεται ταχύτερα από την τεκμηριωμένη άποψη. Οι αλγόριθμοι επιβραβεύουν την ένταση, όχι τη νηφαλιότητα. Και η τεχνητή νοημοσύνη ισορροπεί ανάμεσα στην ελευθερία της έκφρασης και τη χειραγώγηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ΠτΒ, επικαλούμενη στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, σημείωσε ότι οι πολίτες ζητούν ασφάλεια, σταθερότητα, προοπτική, περισσότερη ενότητα και αποτελεσματική πολιτική δράση. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε τον κρίσιμο ρόλο των κοινοβουλίων, τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των εθνικών κοινοβουλίων, στη διασφάλιση λογοδοσίας, διαφάνειας και ουσιαστικής συμμετοχής, μακριά από προπαγάνδα, τοξικότητα και λαϊκισμό.

Ανέφερε επίσης ότι η ενίσχυση του διακοινοβουλευτικού διαλόγου δεν αποτελεί διαδικαστική πολυτέλεια, αλλά δημοκρατική αναγκαιότητα και επισήμανε ότι μόνο μέσα από στενή συνεργασία μπορούν να χαραχθούν ενιαίες ευρωπαϊκές πολιτικές που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά στρατηγικές εξαρτήσεις σε ενέργεια και κρίσιμες πρώτες ύλες, ανάγκη για ισχυρότερες αμυντικές δυνατότητες, ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, δημογραφικές προκλήσεις και έλλειμμα δεξιοτήτων, καθώς και μεταναστευτικές πιέσεις και την εργαλειοποίησή τους.

Την ίδια ώρα τόνισε πως ένα μικρό κράτος στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης - και μάλιστα ημικατεχόμενο σε ευρωπαϊκό έδαφος - αναλαμβάνει μία μεγάλη ευθύνη. «Η Κύπρος, η πατρίδα μου, έχει την τιμή να ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε.

Τόνισε ότι η Κύπρος φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως έντιμη διαμεσολαβήτρια, να οικοδομήσει συγκλίσεις, να υπηρετήσει το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και να ενισχύσει την ενότητα και ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Παράλληλα, ανέφερε τη γεωστρατηγική σημασία της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας τη δυνατότητα συμβολής στην ενίσχυση των σχέσεων της Ένωσης με χώρες της περιοχής και της Μέσης Ανατολής, καθώς και στην προώθηση εξωτερικής πολιτικής βασισμένης στον σεβασμό του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών.

Η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και ότι οι προκλήσεις απαιτούν στρατηγικά άλματα προόδου, αξιοποίηση των δυνατοτήτων της στην καινοτομία, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, ώστε η Ένωση να μην υστερεί στις παγκόσμιες εξελίξεις. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για πράσινη μετάβαση και ένα Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που να αντανακλά τις φιλοδοξίες των κρατών μελών.

Η κα. Δημητρίου κάλεσε τους συμμετέχοντες να επιλέξουν ενότητα, υπευθυνότητα και συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί στην υπεράσπιση της Δημοκρατίας, της αλήθειας και της πολυμέρειας, να προσφέρει σταθερότητα σε περιόδους χάους, να αποτελεί παράδειγμα συνεννόησης σε περιόδους πόλωσης και να παρέχει ασφάλεια σε περιόδους αβεβαιότητας.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής ακόμη και μικρών κρατών, όπως η Κύπρος, στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος. «Ας επιλέξουμε, λοιπόν, με συνείδηση, με θάρρος και με πίστη στο κοινό μας μέλλον. Αυτό που πραγματικά μας αξίζει», κατέληξε.



